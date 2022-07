Amazon Prime Day 2022: due giorni di offerte fenomenali, perfette per recuperare a un prezzo unico alcuni dei prodotti più interessanti dello sterminato catalogo Amazon. Ecco a voi una promozione davvero incredibile pensata per tutti gli appassionati di Magic The Gathering: uno dei giochi di carte più celebri al mondo, oggetto di un’offerta da non perdere.

Innistrad Caccia di Mezzanotte

Gift Bundle di Avventure nei Forgotten Realms

ATTENZIONE: Lo sconto straordinario sul set “Kamigawa: Dinastia Neon” risulta al momento terminato. Vi segnaliamo che sono in questo momento invece in promozione le carte appartenenti al set: “Avventure Nei Forgotten Realms“. COMPRA SU AMAZON

Il set di 30 buste di Kamigawa: Dinastia Neon è infatti proposto oggi a un prezzo mai visto: grazie a uno sconto del 48%, potrete infatti recuperarlo a soli €88,69! Il tutto in una confezione da collezione, che comprende diverse carte rare per un totale di ben 360 carte Magic da aggiungere alla vostra collezione.

Magic The Gathering – Espansione di Kamigawa: Dinastia Neon

Include 30 buste dell’espansione di Kamigawa: Dinastia Neon (360 carte di Magic).

12 carte di Magic: The Gathering in ogni busta.

Terra Ukiyo-e nel 45% delle buste, con possibilità di foil tradizionale.

1-4 carte di rarità rara o superiore in ogni busta.

