Mamma Ho Perso L’aereo: nuove aggiunte al cast del reboot

Anche Mamma Ho Perso L’Aereo (in originale Home Alone) non è scampato alla pratica del reboot e nelle ultime settimane iniziano a spuntare le prime informazioni riguardo il rifacimento della celebre pellicola natalizia, a cominciare dal cast.

In un nuovo report di Variety, viene detto che la star di Jojo Rabbit, Archie Yates interpreterà il protagonista del film mentre l’attrice di The Office Ellie Kemper e l’attore di Deadpool 2 Rob Delaney interpreteranno i suoi genitori. Secondo il report, Yates non interpreterà Kevin McCallister, ma sarà un personaggio completamente nuovo creato per il reboot, anche se la premessa dovrebbe rimanere simile ai due film originali della serie.

In prima linea per la regia del film, sembra esserci Dan Mazer, interprete dell’eccentrico Borat, che dirigerà una sceneggiatura scritta dai comici del Saturday Night Live Mikey Day e Street Seidell. La pellicola sarà prodotta da Hutch Parker e Dan Wilson e sarà il primo film con lo stendardo della 20th Century Fox ad essere sviluppato attivamente per la piattaforma streaming di Disney +.

Non è chiaro quando inizieranno le riprese del film o quando la Fox prevederà di pubblicarlo su Disney +. Bob Iger, CEO di Disney, ha confermato il reboot all’inizio di quest’anno, accanto alla rivisitazione del franchising “Diario Di Una Schiappa” e “Una Notte Al Museo“, tutto per Disney +. La nuova piattaforma di streaming ospiterà anche tutta una serie di programmi dei Marvel Studios, incluso WandaVision.

“WandaVision sarà diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto prima, e sono entusiasta di parlarne di più“, ha dichiarato Kevin Feige, capo dei Marvel Studios. “E vedrete Daniel Bruhl tornare nei panni di Zemo e passerete molto più tempo in compagnia di questi amati personaggi in Falcon e Winter Soldier, o ritorno di Loki, tutto estremamente pensato dal team dei Marvel Studios, per fare in un modo che spero possa soddisfare i fan che lo hanno scoperto in anticipo, ma in un certo senso non se lo aspettano assolutamente. ”