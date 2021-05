Manga e Anime ad Hollywood? Ecco cosa ne pensano i giapponesi

Manga e Anime ad Hollywood. Ma cosa ne pensano veramente i giapponesi? Con la costante e sempre più crescente popolarità dei due media ormai tra i più seguiti e amati al mondo, era chiaro che anche la fucina cinematografica più importante al mondo non potesse restare in disparte ma al contrario iniziasse a guardarli con un certo interesse.

Nel corso degli ultimi anni molti registi hanno avuto coraggio di cimentarsi nell’adattamento di un manga/anime in un vero e proprio lungometraggio occidentale con attori reali in carne ed ossa. Purtroppo, non sempre il risultato è stato all’altezza delle aspettative facendo sì che il progetto cadesse nel dimenticatoio o, peggio, venisse criticato aspramente.

Alla luce di queste prove non incoraggianti, e per altri motivi fra cui il carattere conservativo che da sempre contraddistingue le proprietà intellettuali nipponiche, è stato chiesto a proprio ai giapponesi, attraverso un sondaggio, quale adattamento live-action hollywoodiano di un manga/anime vorrebbero vedere in futuro. Secondo quanto riportato dall’utente di Twitter @DBSChronicles, sebbene siano emersi celebri titoli dell’industria editoriale e dell’animazione, al primo posto con ben 456 voti vi è un sonoro “nessuno“.

Dunque la maggior parte dei giapponesi che ha preso parte al sondaggio non è per nulla interessato a vedere un prodotto artistico locale trasposto in un progetto hollywoodiano live-action. Le motivazioni potrebbero essere molteplici, fra queste sicuramente ci sono i pregiudizi e la mancanza di fiducia nella capacità di sapere trasporre le emozioni e le azioni dei personaggi in un mondo reale e soprattutto “occidentalizzato”.

Al secondo posto troviamo il fenomeno del momento Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (acquistate l’ultimo volume su Amazon) con 60 voti (la differenza col primo posto è di ben 396 voti), al terzo l’appena concluso Shingeki no Kyojin: L’Attacco dei Giganti (iniziate il manga acquistando il primo volume su Amazon) con 48 voti, al quarto posto troviamo Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight (acquistate su Amazon l’ultimo numero) con 34 voti, al quinto Naruto (recuperate il sequel del finale su Amazon) con 24 voti.

Vediamo, di seguito, il resto del sondaggio:

Detective Conan: 18 voti;

Slam Dunk: 15 voti;

Le Bizzarre Avventure di Jojo: 15 voti;

My Hero Academia: 15 voti;

Hunter x Hunter: 14 voti;

The Promised Neverland: 10 voti;

Haikyu: L’Asso del Volley: 10 voti;

Bleach: 8 voti;

Neon Genesis Evangelion: 8 voti;

Dragon Ball: 7 voti;

Crayon Shin-Chan: 6 voti;

Lupin III: 6 voti;

Kingdom: 5 voti;

The Prince of Tennis: 5 voti.

Il sondaggio, a cura della guida ai servizi streaming giapponese, 1SCREEN, è stato eseguito tra il 28 aprile e il 3 maggio 2021 ed è stato somministrato a 1000 ragazzi e ragazze che usano regolarmente servizi di streaming on-demand come Netflix e Amazon Prime Video.

La domanda è stata posta ai giapponesi in occasione dell’annuncio internazionale della serie tv live-action targata Netflix ispirata a One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. In questo nostro articolo potete trovare gli ultimi aggiornamenti.