Mark Hamill ha fatto il suo debutto come voce del Joker nel 1992 e da allora è apparso in numerose serie animate, film e videogiochi. Tuttavia, dopo la tragica scomparsa di Kevin Conroy (il doppiatore di Batman), Mark Hamill dubita che tornerà nei panni del cattivo più famoso di Gotham.

Mark Hamill e il suo futuro nei panni del Joker

Durante uno scambio di battute con Empire Magazine, secondo quanto riportato, Mark Hamill ha spiegato il perché sarà improbabile sentire nuovamente la voce interpretare l’antagonista per eccellenza del Cavaliere Oscuro.

Foto: ©Warner Bros Animation

Di seguito le sue parole:

Chiamavano e dicevano: Vogliono che tu faccia il Joker, e la mia unica domanda era: ‘Kevin è Batman?’ Se dicessero di sì, direi: “Ci sto”. Eravamo come partner. Eravamo come Laurel e Hardy. Senza Kevin lì, non sembra esserci un Batman per me.

L’iconicità della voce di Mark Hamill

Mark Hamill, l’attore e doppiatore statunitense noto per aver dato vita al famoso personaggio di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, ha anche dato voce ad uno dei cattivi più iconici della cultura pop: Il Joker. La star iniziò la sua carriera di doppiatore negli anni ’90, prestando la sua voce proprio al Joker nella serie animata Batman: The Animated Series.

La sua interpretazione del personaggio fu acclamata dalla critica e dai fan, e ad oggi viene considerata come una delle migliori interpretazioni del personaggio di tutti i tempi grazie alla presenza di un mix perfetto di follia, crudeltà e umanità. Di fatto, con la sua interpretazione ricca di accenti e inflessioni, Mark Hamill diede al Joker una profondità e una complessità tale da renderlo davvero unico e indimenticabile.

Il Joker è stato anche protagonista di diverse storie a fumetti, tra cui la leggendaria Batman: The Killing Joke di Alan Moore, che ha esplorato le origini e la psicologia del personaggio. Nel caso siate interessati a conoscere la storia nel dettaglio, potete trovare il volume anche su Amazon.

Oltre alla sua interpretazione del Joker, Mark Hamill prestò la sua voce a molti altri personaggi dei fumetti e dei cartoni animati, tra cui il Cavaliere Oscuro in Batman: Mask of the Phantasm e Fire Lord Ozai in Avatar: The Last Airbender.

La serie animata di Batman

Batman The Animated Series fu creata da Bruce Timm, Paul Dini e Mitch Brian, tre figure chiave nell’universo dell’animazione DC, e prodotta da Warner Bros. Animation. Essa debuttò al grande pubblico nel 1lontano 1992 e si è concluse nel 1995 dopo la pubblicazione di due stagioni e un totale di ben 85 episodi. Uno dei punti di forza della serie fu la sua animazione dai toni noir e un design dei personaggi ispirato alle opere del fumettista Frank Miller, offrendo di fatto una visione più adulta e drammatica del cavaliere oscuro rispetto alle rappresentazioni precedenti. La produzione, oltre a portare sul piccolo schermo numerosi personaggi DC del calibro del Pinguino, vinse numerosi premi, tra cui quattro Emmy Awards. Proprio grazie a questo importante successo mondiale, la serie influenzò il modo in cui il personaggio di Batman è stato rappresentato nei in futuri adattamenti, sia nel campo dell’animazione sia in campo cinematografico.