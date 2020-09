Marvel 616 – il trailer della docuserie Disney+

Disney+ ha pubblicato il trailer di Marvel 616, docuserie che sarà disponibile in streaming dal 20 novembre e promette di fornire ai fan della Casa delle Idee un inedito e approfondito sguardo al mondo creativo della Marvel.

Marvel 616 sarà composta da 8 episodi:

“Più in alto, più lontano, più veloce” diretto da Gillian Jacobs

“Oggetti smarriti” diretto da Paul Scheer

“Tutti in costume!” diretto da Andrew Rossi

“Artigiani incredibili” diretto da Clay Jeter

“Il Metodo Marvel” diretto da Bryan Oakes

“Spider-Man giapponese” diretto da David Gelb

“Sotto i riflettori” diretto da Alison Brie

“Fuori dalla scatola” diretto da Sarah Ramos

Eccovi il trailer:

Marvel 616 esplora come la ricca eredità Marvel di storie, personaggi e creatori viva anche nel mondo esterno. Ogni documentario, diretto da uno straordinario regista, approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom nell’Universo Marvel. Gli episodi di questa serie antologica affronteranno argomenti che includono tutti gli artisti Marvel di fama mondiale e le donne pioneristiche di Marvel Comics, alla scoperta dei personaggi Marvel “dimenticati” e molto altro.

Marvel 616 è prodotta da Marvel New Media insieme a Supper Club. I produttori esecutivi della serie sono Joe Quesada, Shane Rahmani, Sarah Amos, John Cerilli, Harry Go e Stephen Wacker per Marvel; Jason Sterman, Brian McGinn e David Gelb per Supper Club.

Marvel 616 e le prossime serie originali

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia che Disney+ avrebbe messo in cantiere una serie TV dedicata a Nick Fury che avrebbe ritornare Samuel L. Jackson nei panni del personaggio che ha già interpretato in svariate pellicole del Marvel Cinematic Universe.

Per il momento non si conoscono i dettagli della trama o i dettagli della serie in sviluppo che dovrebbe avere come produttore esecutivo e showrunner Kyle Bradstreet (Borgia, Berlin Station, Copper) e già showrunner di Mr. Robot, con cui ha vinto un Emmy.

La prima apparizione di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury come capo dello S.H.I.E.L.D. risale a Iron Man 2008 a cui fanno seguito una serie di cammei nei film Marvel successivi per la precisione in Iron Man 2 (2010), Captain America – Il primo Vendicatore (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018), Captain Marvel (2019), Avengers: Endgame (2019).

L’ultimo è quello in Spider-Man: Far from Home (2019) in cui lo avevamo visto nello spazio prigioniero di una nave Skrull.