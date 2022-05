Protagonista annunciata accanto a Stephen Strange di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Scarlet Witch potrebbe esser protagonista di un proprio film? Nel Marvel Cineamtic Universe sinora sono stati presentati due soli film focalizzati su personaggi femminili, Captain Marvel e Black Widow, che non hanno riscosso particolare successo presso i fan. Allo stato attuale, nel MCU la figura di Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, è uno dei ruoli femminili più affascinanti, che proprio dalla sua presenza in Doctor Strange nel Multiverso della Follia potrebbe lanciarsi verso un film con Wanda come protagonista.

Marvel Cinematic Universe: Wanda pronta per un suo film?

Comparsa per la prima volta nelle scene post-credit di Captain America: The Winter Soldier assieme al fratello Pietro, Wanda è un personaggio che si è evoluto in modo continuo all’interno del Marvel Cinematic Universe. Dopo esser stata inizialmente un’avversaria dei Vendicatori in Avengers: Age of Ultron, Wanda è divenuta parte integrante di alcuni dei momenti salienti della saga cinematografica degli Eroi più Potenti della Terra, in particolare in Captain America: Civil War, dove un suo involontario errore durante una missione porterà agli Accordi di Sokovia e alla spaccatura tra i Vendicatori.

La profondità della crescita emotiva di Wanda è stata il fulcro di WandaVision, prima serie del Marvel Cinematic Universe, in cui la donna ha affrontata la perdita dell’amato Visione e il duro processo di elaborazione del lutto, arrivando infine a esser pienamente padrona dei suoi poteri divenendo la Scarlet Witch. Ed è in questo ruolo che la vedremo, dal 4 maggio, in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove avrà modo di proseguire la sua drammatica evoluzione.

Durante un’intervista con On Demand Entertainment, Elizabeth Olsen ha risposto all’eventualità di un suo ritorno in un film del Marvel Cinematic Universe con Wanda protagonista. Nelle recenti dichiarazioni per l’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’attrice ha più volte ricordato come abbia apprezzato enormemente la crescita drammatica del suo personaggio, una visione che ha nuovamente palesato rispondendo a questa domanda:

“Non saprei, ma se dovessero avere una storia davvero buona da raccontare, sarei disponibile. Magari dopo una pausa, anche piccola, insomma un qualcosa simile a una pausa!”

