Marvel Studios interessati a Ben Barnes per ruolo nel MCU

L'ormai conosciutissimo attore Ben Barnes, pare abbia recentemente avuto un confronto con Marvel Studios per interpretare un nuovo supereroe del MCU.

L’ormai conosciutissimo attore Ben Barnes, che ha interpretato il ruolo principale nella serie televisiva prodotta dalla piattaforma streaming Netflix intitolata The Punisher, pare abbia avuto un confronto con Marvel Studios. Dunque, l’idea di Marvel Studios era quella di affidare all’attore il ruolo di un supererore dell’Universo Cinematografico Marvel totalmente nuovo rispetto a quello interpretato in The Punisher. A confermare questa notizia è stato lo stesso Barnes, il quale avrebbe dichiarato quanto segue:

“Ho parlato con il team di qualcosa quest’anno, ma forse era un po’ troppo vicino a The Punisher. Ma come sapete, loro hanno dimostrato di poter spostare un attore dalla televisione al grande schermo se c’è un personaggio giusto, che ne vale la pena”.

Dunque, secondo le parole di Barnes i Marvel Studios non avrebbero avuto problemi ad affidare, all’attore, un personaggio totalemente nuovo rispetto a quello interpretato in precedenza. Non sarebbe la prima volta per gli Studios. Infatti, un esempio lampate, è quello di Mahershala Ali il quale, dopo aver vestito i panni di Cornell “Cottonmouth” Stokes nella serie di Netflix dal titolo Luke Cage, è pronto per interpretare il ruolo di protagonista in Blade.

L’attore Ben Barnes non ha fornito informazioni in merito al probabile ruolo che Marvel Studios avrebbe dovuto affidargli. Sembrerebbe però che le proposte siano state diverse, infatti il protagonista della serie di The Punisher avrebbe rilasciato queste parole a riguardo:

“Stavo sicuramente parlando di un paio di supereroi l’anno scorso. Non ha funzionato per nessun motivo, ma sicuramente c’è ancora spazio per quello nel mio futuro. Basta che si sbrigano: non voglio essere un supereroe di 50 anni.”

Dunque Barnes potrebbe, prima o poi, vestire i panni di un nuovo supereroe dell’Universo Cinematogafico Marvel. Cosa ne pensate? Quale potrebbe essere un nuovo personaggio del MCU più adatto per Barnes? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.