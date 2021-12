Mattel presenta l’iconico MEGA Tesla Cybertruck in mattoncini!

E’ stato presentato lo scorso 15 ottobre negli Stati Uniti ed è disponibile anche in Italia dal 6 dicembre, l’ultimo nato dei set costruibili prodotti da MEGA by Mattel. E’ la riproduzione dell’iconico MEGA Construx TESLA Cybertruck, un modello pensato per i collezionisti di giocattoli, per gli appassionati del mondo automotive e dei giochi di costruzione. Andiamo a scoprirlo insieme?

Il nuovissimo kit di costruzione MEGA Construx TESLA Cybertruck include oltre 3.000 pezzi e riproduce in maniera molto accurata il design del veicolo e i suoi dettagli autentici quali l’inconfondibile esoscheletro, i finestrini in vetro blindato, gli interni fedelmente riprodotti rispetto all’originale, tra cui cruscotto con tablet e porta-bicchiere.

MEGA Construx TESLA Cybertruck #GWW84



Tra le funzioni e le caratteristiche del MEGA Construx TESLA Cybertruck troviamo:

sospensioni pneumatiche regolabili in altezza per alzare e abbassare l’altezza del veicolo

copertura del vano di carico funzionante che si apre e si chiude

portellone posteriore ribaltabile con scaletta a scomparsa

cofano anteriore apribile

4 portiere apribili

sedili ribaltabili

fondo del vano di carico con vano interno

sterzo funzionante

quasi 50 cm di lunghezza

C’è anche un particolare che farà certamente impazzire i fan del marchio di Elon Musk. Vi ricordate quando, durante l’evento di lancio del veicolo, il test dei vetri antiproiettile fallì miseramente (e ancora oggi in molti si chiedono se non fu fatto apposta)?

Ebbene, il nuovo kit di costruzione del TESLA Cybertruck include anche i finestrini intercambiabili per simulare la rottura dei vetri diventata virale sui social media!

Tramite un QR Code dedicato, MEGA permette ai consumatori di scoprire le caratteristiche uniche di questo prodotto e di vederlo costruito ed esposto nel proprio ambiente grazie alla realtà aumentata.

Il nuovo modello costruibile nasce nell’ambito della piattaforma Mattel Creations, che si propone di trasformare i giochi più iconici di Mattel in oggetti di design di nuova ispirazione. Il futuristico veicolo progettato da TESLA era già infatti “diventato” un modellino Hot Wheels (» Clicca qui per acquistarlo su Amazon)

Un altro esempio di prodotti “sfornati” dalla piattaforma è sicuramente la fantastica replica in mattoncini di una delle Hot Wheels più iconiche di sempre: Bone Shaker!

Mega Construx – Hot Wheels #HBD50 Bone Shaker Deluxe Edition

E’ un prodotto decisamente orientato ai collezionisti adulti di Hot Wheels. Proprio come per il trofeo di una gara, questo modello costruibile di Hot Wheels Bone Shaker in edizione da collezione, è stato realizzato appositamente per la essere esposto in vetrina. Il modello di grandi dimensioni (circa scala 1:18) vanta caratteristiche deluxe, come la decorazione a forma di teschio sul cofano che ha reso famoso il modello originale, il telaio cromato e il motore a vista. Il set include anche il classico modello die-cast con supporto incorporato per esporlo insieme alla controparte in mattoncini. Tra le altre caratteristiche del modello abbiamo ruote che girano davvero, sedile di guida, portiere e bagagliaio che si aprono e tanti altri dettagli che non potrete non apprezzare. E’ fornito in confezione premium.

Se vi interessa approfondire il tema delle conversioni in forma di kit di costruzione di altri prodotti Hot Wheels, ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.