Chiunque sia nato negli anni a cavallo tra la decade ’80 e ’90 non può non conoscere i Power Rangers. Stiamo ovviamente parlando di quella serie che ha reso famosi questi Rangers in occidente dato che in Asia, già dagli anni 70, le serie Super Sentai erano ultra popolari. La serie televisiva in questione è ovviamente Mighty Morphin Power Rangers, prodotta da Saban Entertainment e trasmessa in diversi paesi del mondo, tra cui il nostro. Scopriamo come e perché questa serie è riuscita ad ottenere così tanto successo!

Mighty Morphin Power Rangers: i supereroi degli anni 90 che hanno conquistato il mondo

Le origini della serie

Mighty Morphin Power Rangers è una serie televisiva statunitense di supereroi (Super Sentai per la precisione) trasmessa per la prima volta nel 1993, prodotta dalla Saban Entertainment e trasmessa negli Stati Uniti sulla rete Fox Kids. La serie è stata un grande successo negli anni 90 creandosi da subito un pubblico di fan e appassionati in tutto il mondo. Power Rangers ha introdotto una nuova generazione di eroi, che hanno conquistato il cuore di molti bambini e adolescenti divenendo in maniera quasi immediata un’icona della cultura pop, grazie anche ad una vasta gamma di prodotti di merchandising e action figure che hanno accompagnato il brand lungo il suo percorso.

Tutto nasce in Giappone durante gli anni 70 quando il genere Tokusasu era in forte tendenza e la faceva da padrone. Negli anni nacquero poi nuovi prodotti e personaggi e grazie ad autori come Shotaro Ishinomori, lo “Stan Lee” giapponese, vennero alla luce serie come Kamen Rider dove l’eroe si trasformava. Questo tipo di serie viene chiamata Henshin (trasformazione). Ma al giovane pubblico giapponese non bastava più vedere un unico eroe scontrarsi contro gruppi di nemici, era giunto il momento di un nuovo genere formato da un gruppo di eroi che si trasformano, i Sentai. Alla fine degli anni 70 fu grazie a Stan Lee che Spider-Man approdò in Giappone come eroe “Sentai” e introducendo nell’equazione un Robot Gigante da esso pilotato: nacque l’idea alla base dei Super Sentai. Utilizzando la formula così brevettata, Personaggio -> Robot -> Mostro -> Lotta, il genere Super Sentai prosperò divenendo quello che conosciamo. Tale schema è a tutt’oggi alla base di ogni episodio di ogni serie sui Rangers.

Le origini dei Power Rangers risalgono agli anni 80, quando la casa di produzione televisiva giapponese Toei Company iniziò a produrre le serie Super Sentai, dei live-action di genere Tokusatsu che presentavano un gruppo di giovani guerrieri dotati di poteri speciali e costumi colorati che combattevano contro i nemici del mondo. Nel 1992, il produttore televisivo israeliano Haim Saban, che aveva già prodotto diverse serie animate di successo, durante un viaggio in Giappone, scoprì le serie Super Sentai e ne rimase talmente affascinato da convincere la compagnia giapponese Toei a concedere i diritti di adattamento della serie per il mercato americano.

Saban iniziò immediatamente a sviluppare la versione americana di Dinosaur Squad Zyuranger (1992) combinando sequenze di combattimento ed effetti speciali prese dalla serie Super Sentai con nuove sequenze di attori americani che interpretavano i personaggi principali, un’idea rivoluzionaria che nessuno prima di lui aveva mai pensato. La serie venne trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti il 28 agosto 1993 su Fox Kids, riscuotendo immediatamente un enorme successo. La storia della genesi di Mighty Morphin Power Rangers dimostra il coraggio di Saban di lanciare un prodotto, correndo enormi rischi, basandosi solamente sul successo che i giocattoli di questi prodotti ebbero oltre oceano. Grazie a una combinazione di elementi della serie come i Super Sentai e di elementi tipici della cultura americana, venne alla luce prodotto di grande impatto, avvincente, non eccessivamente violento e per nulla volgare, che conquistò il giovane pubblico americano degli anni 90 generando un fenomeno culturale che ancora oggi viene apprezzato da milioni di fan.

Trama e personaggi principali

La prima stagione di “Mighty Morphin Power Rangers” presentava cinque adolescenti di Angel Grove, California, che vengono scelti da Zordon, un alieno di cui vediamo solo proiettata la testa sotto forma di ologramma, per diventare i Power Rangers, guerrieri con abilità speciali e costumi colorati. I cinque protagonisti della serie erano Jason (Red Ranger), Billy (Blue Ranger), Zack (Black Ranger), Trini (Yellow Ranger) e Kimberly (Pink Ranger), ognuno dei quali rappresentava un colore diverso e aveva la propria personalità e il proprio stile di combattimento. In seguito si unirà Tommy (Green Ranger), inizialmente come antagonista per poi diventare Leader del gruppo. Sarà sempre Tommy, in seguito a diventare il White Ranger. La serie è divisa in episodi autoconclusivi, ma ci sono anche diverse trame a lungo termine che si sviluppano durante la serie come la storia d’amore tra Kimberly e Tommy.

Inizialmente, la serie ruota attorno alla lotta contro Rita Repulsa e i suoi mostri, che cercano di conquistare la Terra. Rita è un’antica strega spaziale che è stata imprigionata per secoli, ma viene liberata dal suo servo Finster e si mette subito al lavoro per distruggere i Power Rangers. Rita crea mostri malvagi per attaccare la città di Angel Grove, e i Power Rangers devono combattere per sconfiggerli. Nella seconda stagione, entra in scena Lord Zedd, il signore oscuro che sostituisce Rita come principale antagonista della serie. Zedd è un guerriero spaziale che vuole conquistare la galassia, e vede i Power Rangers come una minaccia per i suoi piani. Zedd crea mostri ancora più potenti e avanzati tecnologicamente per combattere i Power Rangers, e cerca di distruggere i loro Zords per indebolirli. La terza stagione introduce una nuova minaccia: Rito Revolto, fratello di Rita, che decide di aiutare la sorella e Lord Zedd a distruggere gli zord. Sostanzialmente la trama è sempre quella, in ogni episodio, i Power Rangers affrontano un nemico diverso, spesso creato dalla strega spaziale Rita Repulsa o dal signore oscuro Lord Zedd, e devono unire le loro forze per sconfiggere il nemico.

Design e Costumi

I costumi dei Power Rangers sono un elemento iconico della serie e hanno subito diverse evoluzioni nel corso degli anni. Ogni Ranger ha un costume specifico che corrisponde al suo colore, e ogni costume è composto da diverse parti, tra cui una tuta, un casco, stivali e guanti. I costumi dei Mighty Morphin Power Rangers originali erano caratterizzati da un design spigoloso e futuristico, con linee nette e distintive. Le tute erano fatte di spandex e le parti del casco erano in plastica. I costumi erano anche dotati di cinture di utilità, che contenevano strumenti come i Power Coins, la chiave del Morphin Grid e altre attrezzature utili. In seguito, con l’arrivo della seconda stagione della serie, i costumi subiscono un restyling e diventano più dettagliati, con un design più curvo e organico. I caschi diventano più grandi e dettagliati, con nuove parti aggiunte per migliorare la vista dei personaggi attraverso la visiera del casco. Nel film, i costumi vengono nuovamente modificati, questa volta con l’aggiunta di protezioni in gomma e plastica per creare un aspetto più robusto e realistico. Anche i caschi vengono modificati, con l’aggiunta di parti in plastica per creare un’armatura protettiva per la testa.

Nelle stagioni successive, i costumi continuano a evolversi, diventando sempre più dettagliati e sofisticati. La serie presenta nuovi tipi di costumi, come quelli dei Power Rangers Zeo, i Power Rangers Turbo e i Power Rangers Space. Ogni nuovo tipo di costume presenta un design unico e caratteristiche speciali, come dettagli metallici o parti meccaniche. Oltre ai costumi dei Power Rangers, la serie presenta anche una vasta gamma di costumi per i nemici dei protagonisti. I mostri creati da Rita Repulsa e Lord Zedd sono caratterizzati da design eccentrici e fantasiosi, con forme insolite e particolari particolari. Anche i costumi dei nemici umani, come i cattivi Goldar e Scorpina, sono stati creati con cura per creare un aspetto minaccioso e spaventoso.

Mighty Morphin Power Rangers – I giocattoli

I giocattoli dei Power Rangers sono stati una parte fondamentale del successo della serie fin dall’inizio. La serie televisiva è stata creata principalmente come veicolo per vendere giocattoli, e il merchandising è stato un aspetto centrale della strategia di marketing. La linea di giocattoli dei Power Rangers è caratterizzata da una vasta gamma di action figure, veicoli, armi e accessori basati sui personaggi e sui veicoli della serie televisiva. I giocattoli sono stati prodotti da diverse società, tra cui Bandai, Hasbro e Mattel. Uno degli aspetti distintivi dei giocattoli dei Power Rangers è il loro design altamente dettagliato e fedele alla serie televisiva.

I giocattoli sono disponibili in diverse dimensioni e materiali, dai più piccoli ai modelli replica in scala 1:1 delle armi e degli accessori dei personaggi. Questo merchandise è diventato un’importante fonte di reddito per la serie televisiva, generando milioni di dollari di entrate ogni anno. Inoltre, i giocattoli hanno anche contribuito a mantenere viva la popolarità dei Power Rangers, anche dopo la fine della serie televisiva originale. Negli ultimi anni, i giocattoli dei Power Rangers sono stati oggetto di una rivitalizzazione grazie alle nuove serie televisive e nuove tecnologie di realizzazione come le action figure in scala 1:6 prodotte da ThreeZero in collaborazione con Hasbro.

I crossover a Fumetti

Tra gli esperimenti più recenti riguardanti i Ranger e altri protagonisti provenienti da altri monti vogliamo attenzionarvi quello con le Tartarughe Ninja e quello con Godzilla. Il crossover a fumetti tra le Tartarughe Ninja e i Power Rangers è stato pubblicato dalla IDW Publishing nel 2019. La trama segue le Tartarughe Ninja e i Power Rangers mentre cercano di fermare il malvagio Lord Drakkon, che ha ottenuto il potere di entrambi i loro universi. Il crossover presenta personaggi iconici come Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raffaello, Jason Lee Scott, Kimberly Hart, Zack Taylor, Billy Cranston, e Trini Kwan, insieme ad altri personaggi secondari delle rispettive serie. Da questo esperimento Hasbro ha prodotto una linea di action figure in cui le Tartarughe ninja vestono i costumi dei vari ranger.

Un altro crossover a fumetti interessante da segnalare è quello tra Godzilla e i Power Rangers è stato pubblicato dalla BOOM! Studios nel 2019. La trama segue i Mighty Morphin Power Rangers mentre cercano di fermare una minaccia aliena proveniente dal pianeta Nemesis che sta usando la tecnologia per creare mostri giganti. Quando le loro abilità non sono abbastanza per sconfiggere questi mostri, i Power Rangers si alleano con Godzilla, il leggendario Kaiju, per combattere insieme. Il crossover presenta personaggi iconici come Jason Lee Scott, Kimberly Hart, Zack Taylor, Billy Cranston, Trini Kwan e Tommy Oliver, insieme a Godzilla e altri mostri Kaiju come King Ghidorah, Mothra e Rodan.

La reunion per i 30 anni

Per celebrare i 30 anni dal lancio della prima serie è stato realizzato un episodio speciale, in collaborazione con Netflix, che vede il ritorno di diversi volti noti. Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, così viene chiamato questo speciale vede il ritorno di Walter Emanuel Jones e David Yost nei panni di Zack e Billy. I Power Rangers si trovano faccia a faccia con una minaccia familiare del passato. Nel bel mezzo di una crisi globale, sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno.

Mighty Morphin Power Rangers- Impatto Culturale

I Power Rangers sono diventati un fenomeno culturale globale sin dalla loro creazione nel 1993. La serie è stata trasmessa in oltre 150 paesi e tradotta in decine di lingue diverse. La sua popolarità è stata alimentata dai numerosi prodotti di merchandising che hanno generato un’ampia gamma di giocattoli, abbigliamento, videogiochi e altri oggetti da collezione. Uno dei principali impatti dei Power Rangers sulla cultura pop è stato quello di creare un nuovo genere di serie televisive per bambini che ha influenzato molte produzioni successive. Infatti, il successo dei Power Rangers ha ispirato numerose serie televisive che seguono un formato simile, come Saint Seiya, Pretty Guardian Sailor Moon e tanti altri.

I Power Rangers hanno il merito di aver introdotto il concetto di squadra di supereroi, ognuno dei quali ha un ruolo specifico nella lotta contro il male. Questo ha sicuramente ispirato molte altre serie televisive e film di supereroi. La serie ha anche avuto un impatto positivo sul pubblico, incoraggiando i bambini a lavorare in team e a risolvere i problemi insieme enfatizzando l’importanza dell’amicizia, dell’altruismo e della lealtà, oltre a promuovere i valori di giustizia sociale. Non dimentichiamo che i Power Rangers sono stati pionieri nell’inclusione di personaggi di diverse etnie e sfondi culturali, promuovendo la diversità e l’accettazione delle differenze. Il personaggio di Trini Kwan, ad esempio, è stata una delle prime eroine asiatiche nella televisione americana.