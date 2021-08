Power Rangers X Teenage Mutant Ninja Turtles, le action figure

In un periodo denso di What If …? qualcuno deve essersi domandato cosa sarebbe accaduto se le Tartarughe Ninja fossero diventate dei Power Rangers e così dopo averne realizzato un fumetto crossover sono finalmente arrivate anche le action figure prodotte da Hasbro, leader del settore action figure e attuale detentrice dei diritti per la realizzazione di action figure tratte dal brand Power Rangers.

Nasce così la line up Power Rangers X Teenage Mutant Ninja Turtles, il progetto che fonde il mito dei guerrieri galattici piloti di enormi robottoni e il gruppo di tartarughe teenager mutanti ninja. Hasbro ha annunciato la prima wave intera che prevede sia alcuni personaggi rilasciati a coppie sia altri venduti come singoli. Ma andiamo a vedere da chi sono composte le uscite di questo originale mashup.

Foot Soldier Tommy and Morphed Raphael

Tommy, meglio conosciuto come il Green Ranger (poi il White) originale, in questa versione è un soldato del clan del piede mentre Raffaello veste il ruolo del Red Ranger armato di pugnali riadattati nelle forme ricalcando in pieno quello delle armi dei Power Rangers. Il Box, doppio, mostra nella parte centrale una porzione trasparente con ai margini due disegni di Tommy e Raffaello. All’interno della confezione vi sono effetti e parti intercambiabili.

Morphed Donatello and Morphed Leonardo

Quel geniaccio di Donatello e il saggio Leonardo sono rispettivamente il Black Ranger e il Blue Ranger. Le armi di cui sono dotati sono l’ascia (per Donnie) e le daghe (per Leo). Anche in questo caso come avrete intuito abbiamo a che fare con una doppia uscita che propone un box con blister a vista e disegni nella parte di cartoncino ai bordi estremi del packaging. Armi e teste intercambiabili per gridare…It’s Morphing Time…Kawabunga!

Morphed Michelangelo and Morphed April O’Neil

Michelangelo si veste di Giallo e April diventa una Ranger? Ebbene sì, nella mente degli autori è stato deciso che il Ninja simpaticone e la bella giornalista diventassero rispettivamente il Yellow Ranger e la Pink Ranger, armati di tutto punto con arco e nunchuck sono presentati in coppia nel bellissimo box con le due rappresentazioni stile cartoon ai lati della confezione.

Morphed Shredder

Ultimo ma non meno importante nel mondo delle tartarughe ninja è Shredder, il perfido villain e maestro di arti marziali a capo del clan del piede che in questa veste ricopre i panni di un Green Ranger votato al male. Viene proposto singolarmente con pochi ma funzionali accessori a corredo. Molto interessante il connubio tra l’aspetto del Green Ranger e l’armatura di Shredder che appare totalmente dorata, richiamando la Dragon Shield.

Quando escono?

Le figure sono attualmente in preordine attraverso i canali che vi abbiamo fornito poco sopra ad un prezzo che va dai 70 euro per le confezioni a coppia alle 40 euro per quello che riguarda i prodotti singoli come Shredder. L’uscita delle action figure è prevista per fine Gennaio del 2022. E tu? Sei un appassionato dei mitici Power Rangers? Fai tua la mitica replica della Dragon Dagger del Green Ranger.