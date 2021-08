I migliori film Sky di agosto: cosa guardare questo mese

Il nuovo mese è giunto e con esso il consueto appuntamento con il cinema. Vi segnaliamo quindi alcuni dei migliori film Sky di agosto, tratti dal catalogo mensile della piattaforma satellitare, in grado di offrire il meglio dell’intrattenimento per ogni genere filmico. Dal dramma alla commedia, dal romanticismo all’azione, dall’horror al divertimento per tutta la famiglia, Sky Cinema promette un catalogo denso di titoli che di certo non deluderanno il pubblico, anche ad agosto. Per conoscere la nostra selezione, basterà dare un’occhiata alla lista di seguito, mentre in fondo all’articolo sarà possibile trovare l’elenco completo dei film in onda per tutto il mese.

I migliori film Sky di agosto

Mi stai ammazzando, Susana

Finalmente anche in Italia, disponibile per la visione il film che, distribuito in patria nel 2016, è giunto nel nostro paese solo quest’anno, complice anche la diffusione della pandemia da Covid-19 che ne ha impedito l’uscita in sala. Mi stai ammazzando, Susana è la pellicola di stampo romantico che porta la firma registica di Roberto Sneider ed è tratta dal romanzo Ciudades Desiertas di José Agustìn, con protagonisti Gael Garcìa Bernal (Eligio) e Verònica Echegui (Susana) nei panni di una coppia scagliata in una crisi. Se pensate però di trovarvi di fronte alla solita commedia romantica, vi sbagliate: Mi stai ammazzando, Susana parla di due mondi che si scontrano, una contrapposizione individuale che si allarga a quella tra due paesi tanto vicini, quanto diversi, gli Stati Uniti e il Messico.

La trama vede infatti Eligio, aspirante attore teatrale e comparsa nelle telenovelas, e Susana, insegnante con la vocazione della scrittura, vivere la loro vita coniugale a Città del Messico in maniera tranquilla. O almeno, Eligio crede sia così. Finché non scopre che la moglie lo ha abbandonato per spostarsi in Iowa dopo aver vinto una prestigiosa borsa di studio per scrittori emergenti. L’uomo partirà quindi alla volta degli Stati Uniti, dove si troverà di fronte a un mondo totalmente differente e alla prospettiva di riconquistare Susana con ogni mezzo, anche mettendo in discussione tutte le sue convinzioni. Mi stai ammazzando, Susana sarà disponibile su Cinema Uno mercoledì 4 agosto e su Sky On Demand.

Dietro la notte

Nella lista dei migliori film Sky di agosto, un thriller italiano dalle note drammatiche e noir: Dietro la notte, film diretto da Daniele Falleri che firma così la sua pellicola di debutto sul grande schermo. L’opera prima di Falleri mette in scena una storia dalla componente fortemente femminile, con un cast che vede protagoniste Stefania Rocca, Roberta Giarrusso ed Elisa Visari, accanto alle quali troviamo Fortunato Cerlino. Il titolo sarà fruibile su Sky Cinema Uno giovedì 12 agosto.

La trama di Dietro la notte si svolge nell’abitazione di Marta, una donna che lavora per conto di un opificio la quale è stata incaricata di trasferire all’alba un certo quantitativo di diamanti presso Dubai. Prima di partire, però, Marta approfitta dell’assenza delle figlie in casa, Elena e Giulia, per trascorrere la notte con il compagno Bruno, un prestigiatore che le due ragazze preferirebbero vedere lontano dalla madre. Nell’abitazione, tuttavia, fa irruzione qualcuno intenzionato ad appropriarsi dei diamanti, costringendo Marta e Bruno a trascorrere l’incubo della notte più lunga della loro vita. Tra colpi di scena che ribalteranno ogni cosa, Dietro la notte fa suo il motto “Niente è come sembra”.

Babyteeth – Tutti i colori di Milla

Ancora un esordio cinematografico, all’interno dell’elenco dei migliori film Sky di agosto, con Babyteeth – Tutti i colori di Milla. La pellicola, presentata in anteprima mondiale al Festival del cinema di Venezia del 2019, è diretta infatti da Shannon Murphy che debutta dietro alla macchina da presa. E lo fa in grande stile, dal momento che il suo film si è guadagnato diversi premi tra cui 9 AACTA Award e numerose candidature a prestigiosi riconoscimenti. Disponibile venerdì 13 agosto su Cinema Due, Babyteeth – Tutti i colori di Milla vede all’interno del suo cast la presenza di Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis e Ben Mendelsohn, protagonisti di una commedia drammatica dai toni talvolta fortemente crudi e realistici.

Babyteeth è la storia di Milla, sedicenne malata di cancro che, dopo un incontro fortuito con il ventitreenne Moses, se ne innamora. Lei è una studentessa senza una prospettiva di vita davanti, lui uno spacciatore: i genitori di Milla vorrebbero impedire la nuova amicizia che nasce tra i due, ma rendendosi conto di quanto la relazione renda felice la figlia, acconsentono a che trascorra del tempo con Moses. Milla metterà quindi da parte ogni remora e vivrà con trasporto il tempo che le resta, mentre i genitori accantoneranno la loro diffidenza per dare alla figlia la felicità che la malattia le ha portato via.

Coma

Da diversi anni ormai giungono dalla Russia film sorprendenti che non hanno nulla da invidiare ai lontani fratelli occidentali. È questo il caso di Coma, film sci-fi scritto e diretto da Nikita Argunov che entra a far parte dell’elenco dei migliori film Sky di agosto. Distribuita nel 2019, la pellicola fantascientifica di Argunov mescola scenari surreali e onirici visivamente mozzafiato a elementi post-apocalittici e spunti da opere note, come ad esempio Inception (di cui è possibile trovare la versione Blu-Ray qui) o Matrix. La sua messa in onda su Sky Cinema Uno è prevista per il 22 agosto.

Coma prende le mosse dal risveglio di Viktor, un architetto che all’improvviso si ritrova immerso in un mondo dove ogni cosa sembra essere invasa da una strana sostanza scura mentre le leggi che governano la natura sembrano essere esplose tutto intorno a lui. Viktor viene attaccato da una spaventosa creatura fatta della stessa sostanza scura, il cui nome pare sia Mietitore, tuttavia viene tratto in salvo da un gruppo di soldati: da questi, apprende che il mondo in cui si trovano è costruito sulla base dei ricordi di individui attualmente in coma nel mondo reale. Il gruppo dovrà lottare così per sopravvivere in questo universo ribaltato e frammentato, affinché nessuno venga catturato dai Mietitori e diventi uno di essi.

1917

Il film vincitore di 3 Premi Oscar nel 2020 per miglior fotografia, migliori effetti speciali e miglior sonoro, approda ad agosto nel catalogo del cinema Sky. 1917, diretto da Sam Mendes e uscito in sala nel 2019, racconta alcuni dei più significativi eventi della Prima Guerra Mondiale durante la battaglia svoltasi sul fronte francese. A questo proposito, pare che il regista si sia basato sui racconti del nonno, Alfreb Hubert Mendes, che aveva servito nella 1st Rifle Brigade durante la guerra. La pellicola di Sam Mendes vede protagonisti George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Richard Madden, Benedict Cumberbatch e Colin Firth. Per poter guardare 1917 su Sky Cinema Uno, bisognerà attendere lunedì 23 agosto.

Il film si presenta come un lunghissimo piano sequenza (benché in realtà sia stato girato in due tranche), seguendo i passi dei due caporali Tom Blake e William Schofield, incaricati di consegnare un messaggio urgente a un battaglione composto da 1600 uomini, per impedire che questi cadano nella trappola ordita per loro dall’esercito tedesco. I due giovani attraversano quindi trincee, vasti territori in cui si trovano costantemente allo scoperto, fattorie abbandonate, città distrutte, per portare a termine una missione cruciale e salvare migliaia di vite.

Judas and the black messiah

Nella nostra lista dei migliori film Sky di agosto, un altro titolo vincitore di Oscar, dietro la regia di Shaka King: si tratta di Judas and the black messiah, film biografico che racconta le vicende di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere sul finire degli anni ’60. L’uscita in sala è stata rimandata a causa della pandemia da Covid-19, tuttavia, dopo una distribuzione avvenuta infine negli Stati Uniti, Judas and the black messiah arriva in Italia direttamente sul piccolo schermo, entrando a far parte del catalogo Sky mercoledì 25 agosto, su Cinema Due. Tra gli interpreti troviamo Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Martin Sheen e Algee Smith.

Judas and the black messiah guarda a Fred Hampton attraverso l’occhio di Bill O’Neal, un giovane criminale che viene assoldato dall’FBI come informatore infiltrato. Bill entra a far parte quindi delle Pantere nere, muovendosi con loro nella lotta rivoluzionaria per i diritti della comunità afroamericana, e lavora al contempo come spia che fornisce informazioni all’FBI. Il giovane diventa quindi il “Giuda” di questa storia, combattuto tra la lotta portata avanti dalla sua gente e il tradimento che sta compiendo ai danni di Hampton.

L’ombra delle spie

Infine, nell’elenco dei migliori film Sky di agosto, troviamo anche L’ombra delle spie, thriller diretto da Dominic Cooke. Anche in questo caso, abbiamo una pellicola biografica, basata su eventi e personaggi reali, ambientata stavolta all’interno dei fronti che si contrapponevano nella cornice della Guerra Fredda. L’ombra delle spie racconta infatti la vera storia di Greville Wynne, spia dell’MI6 interpretata qui da Benedict Cumberbatch; il cast comprende inoltre Rachel Brosnahan, Merab Ninidze e Jessie Buckley. Il film sarà disponibile per la visione su Cinema Uno, lunedì 30 agosto.

La trama è incentrata sulle vicende di Greville Wynne, rappresentante di commercio che viaggia spesso verso est per i suoi affari e che viene ingaggiato così dall’intelligence britannica per raccogliere informazioni. Ad aiutarle nella sua ricerca di preziosi dati, una fonte russa di nome Oleg Penkovsky. Wynne viene coinvolto quindi in una missione pericolosa, che metterà a rischio la sua vita, ma potrebbe impedire che la Guerra Fredda sfoci nel tanto temuto conflitto nucleare.

