Il 28 aprile 2023, su Disney Plus, arriverà Peter Pan e Wendy, il nuovo live action della Disney ispirato al romanzo di J.M. Barrie del 1911, da cui prende quasi fedelmente il titolo. A dire il vero non esiste, ad oggi, una vastissima gamma di film che attingono a questa fiaba. Mentre gli ultimi lungometraggi, in streaming e al cinema, rischiano di fare il passo più lungo della gamba, nel corso degli anni alcuni classici restano intramontabili e tuttora i migliori film su Peter Pan. Opere recenti come Wendy di Benh Zeitlin oppure Alice e Peter di Brenda Chapman non ricevono un’ottima accoglienza; sul primo c’è qualche titubanza, il secondo è letteralmente demolito su Rotten Tomatoes. Solo alcuni possono essere dunque considerati i migliori film di sempre ispirati a Peter Pan: vediamo di quali si tratta.

I migliori film su Peter Pan, il bambino che non vuole crescere

Le avventure di Peter Pan

Tra i migliori film su Peter Pan, quello che rende più noto questo curioso personaggio è sicuramente quello d’animazione prodotto da Walt Disney nel 1953. Un film destinato a condizionare per sempre l’immaginario del pubblico quando si parla di Stella a destra, polvere fatata e un minaccioso Capitano con un uncino al posto di una mano. La trama è quella classica: Peter è un bambino che non vuole crescere e vive sull’Isola che non c’è, insieme ad un gruppo di bambini, i Bimbi Sperduti. Qui vive moltissime avventure, ma spesso si reca nel mondo reale per incontrare altri bambini. Stavolta è il turno di Wendy e i suoi due fratelli, che avranno a che fare con il temibile Capitan Uncino, acerrimo nemico del protagonista. Il film è disponibile in streaming su Disney Plus.

Hook – Capitan Uncino

Siamo nel 1991 e il nuovo film di Steven Spielberg arriva in sala. Hook vede un cast eccezionale: Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins, Maggie Smith. La sceneggiatura di James V. Hart e Malia Scotch Marmo si distacca dalla storia che la Disney racconta fino a quel momento, presentando al pubblico un Peter Pan maturo, un padre di famiglia che non ricorda più di essere quel bambino che non voleva diventare grande. Sarà dura fargli tornare la memoria, e solo allora potrà affrontare ancora una volta il tuo storico nemico: Capitan Uncino. Il film di Spielberg è disponibile in streaming su Netflix.

Peter Pan

Forse il film più emozionante di tutti, Peter Pan di P.J. Hogan è uno dei più emblematici, distribuito in sala nel 2003, e ora disponibile in streaming su Netflix. Resta finora il live action sull’eterno bambino più fedele al romanzo e alla nota versione della Disney, con differenze della trama davvero minime, a partire dall’età del protagonista, non più un bambino bensì un ragazzino che si avvicina alla preadolescenza, con una prima consapevolezza dei propri sentimenti. È per questo che la storia di Peter, Wendy e i suoi fratellini diventa qui un vero e proprio romanzo di formazione, senza mai rinunciare alla fantasia e alle strabilianti avventure sull’Isola che non c’è. Nel cast spicca la presenza di Jason Isaacs nei panni di Capitan Uncino.

Neverland – Un sogno per la vita

Questo dramma eccentrico di Marc Forster, scritto da David Magee e distribuito in sala nel 2004, non è la solita storia sul bambino che non vuole mai crescere. Si basa, infatti, sulla commedia teatrale di Allan Knee del 1998, dal titolo The Man Who Was Peter Pan, biografia di J.M. Barrie. Il film narra dell’incontro dello scrittore con una vedova e i suoi quattro figli, tra cui un bambino di nome Peter, la prima delle tante ispirazioni per la creazione del suo noto personaggio. Con 7 nomination agli Oscar, questo fantasy biografico si aggiudica il premio per la Migliore Colonna Sonora Originale. Nel cast troviamo grandi nomi: Johnny Depp, Kate Winslet, Freddie Highmore (The Good Doctor), Dustin Hoffman. Il film è reperibile nel catalogo di TIMVision.

Un bonus: Cip & Ciop agenti speciali

E se per una volta Peter non fosse l’eroe? Pur non essendo canonicamente riconosciuto come film su Peter Pan, Cip & Ciop agenti speciali (2022) lo vede come principale antagonista, ormai cresciuto, deluso da una vita che non è andata esattamente come egli si aspettava quando era solo un bambino. Tra i film degli ultimi anni che rivisitano e stravolgono la storia di questo personaggio, quello di Akiva Schaffer, disponibile su Disney Plus, è senza dubbio il più stravagante e accattivante. Esso mischia il live action con l’animazione ed è in grado di regalare al pubblico un “e se…” davvero originale, fortemente meta-teatrale. Qui dunque un Peter maturo, criminale incattivito nei confronti dell’industria cinematografica, si scontra con i protagonisti Cip e Ciop che, riuniti dopo anni, indagano sulla misteriosa Banda della Valle e sulla sparizione di molti personaggi dei cartoni animati.

