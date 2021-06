LEGO: i migliori set per celebrare il Ghostbuster Day

Oggi è l’8 giugno, e in tutto il mondo si celebra il Ghostbusters Day, la giornata durante la quale si rende omaggio al franchising dei celebri e mitici Acchiappafantasmi. La data è stata scelta in quanto fu in questo giorno del lontano 1984 che il film fece il proprio debutto nelle sale cinematografiche. Il mese di giugno dello scorso anno avrebbe dovuto vedere il ritorno dei mitici Acchiappafantasmi nelle sale cinematografiche con il nuovo film Ghostbusters: Legacy, ma purtroppo le conseguenze della pandemia Covid-19 costrinsero la produzione a rimandare l’uscita del film. Adesso però ci siamo: a partire dal prossimo novembre, potremo tornare in sala per gustarci un nuovo, emozionante capitolo. Prepariamoci al meglio per questo ritorno, costruendo i set LEGO dedicati al film che ci permetteranno di rivivere le avventure degli Acchiappafantasmi o perchè no, di inventarne di nuove.

Scopriamo insieme tutti i set del tema più fantasmoso di sempre.

Tutti i set a tema Ghostbuster

LEGO Creator Expert #10274 Ecto-1 Ghostbusters

Basata sulla versione protagonista del film Ghostbusters: Legacy, il modello della ECTO-1 riprodotto con questo set è dotato di uno sterzo funzionante, una botola con trappola per fantasmi, una postazione estensibile con mitragliatore posteriore, uno zaino protonico e fantastici dettagli dell’auto originale, uno su tutti l’iconico logo Ghostbuster.

LEGO Ideas #21108 Ghostbusters Ecto-1

Il primo set dedicato alla (ex) ambulanza più famosa del mondo fu il set LEGO Ideas # 21108 Ghostbusters Ecto-1 del 2014, che fu anche il primo set con il logo del nuovo tema LEGO Ideas sulla confezione, dopo l’abbandono da parte di LEGO Group della piattaforma CuuSoo (leggi qui per approfondire – in inglese).

LEGO Ghostbuster #75827 Ghostbusters Caserma dei Vigili del Fuoco

Quale miglior “casa” per la Ecto-1 del set di cui sopra che la famosa Caserma dei Vigili del Fuoco che fa da sede per i quattro Acchiappafantasmi? Due anni dopo (nel 2016) fu la volta del set LEGO Ghostbuster # 75827 Ghostbusters Caserma dei Vigili del Fuoco, set ufficiale (non più CuuSoo/Ideas) che oltre alle minifigure dei quattro Acchiappafantasmi, include anche quelle di Dana Barrett, Janine Melnitz, Louis Tully, Slimer, di due fantasmi e di un paio di ectoplasmi.

LEGO Ghostbuster #71228 LEGO Dimensions Level Pack – Ghostbusters

Pacchetto di espansione per il videogioco LEGO Dimensions ormai spento e dismesso. Videogame a parte però, se si vuole completare la propria collezione, è un set che non può assolutamente mancare!

LEGO Ghostbuster #71233 LEGO Dimensions Fun Pack – Ghostbusters: Stay Puft

Altro pacchetto di espansione per il videogioco LEGO Dimensions e altro elemento da aggiungere alla nostra fantasmagorica collezione. Il set viene solitamente comprato in doppia copia per poter avere la coppia di gargoyle (il Mastro di Chiavi e il Guardia di Porta).

LEGO Ghostbuster #71241 LEGO Dimensions Fun Pack – Slimer Fun Pack

Ulteriore ed ultimo pacchetto di espansione per il videogioco LEGO Dimensions e altro elemento da aggiungere alla nostra collezione. Non si può non avere Slimer con il suo immancabile hot dog!

LEGO Brickheadz #41622 Peter Venkman e Slimer

I protagonisti dell’incontro più viscido di tutta la saga: Peter Venkman e Slimer in versione costruibile e “slimerizzata” nella forma di LEGO BrickHeadz. Entrambi i personaggi sono dotati di occhi decorati, di dettagli autentici tra cui l’uniforme e lo zaino protonico e gli hot dog di Slimer.

Volendo poi aggiungere alla propria collezione anche i set dedicati al film del 2016 diretto da Paul Feig con il nuovo team di Acchiappafantasmi nella loro versione al femminile, potrete procurarvi anche i due set che seguono, tenendo però presente che la Ecto-1 del film di Feig non è una Cadillac Superior Miller Meteor del 1959, bensì una Cadillac Fleetwood Hearse del 1984.

LEGO Ghostbuster #75828 Ghostbusters Ecto-1 & 2

La Ecto-1 protagonista del film del 2016 diretto da Paul Feig è dotata di tetto rimovibile con equipaggiamento di rilevamento paranormale, sedili per le 4 protagoniste del film, di sportelli anteriori apribili, di vano posteriore per le apparecchiature con sportello apribile, scala laterale e targa ECTO-1.

LEGO Ghostbuster #71242 LEGO Dimensions Story Pack – Ghostbusters

Pacchetto di espansione per il videogioco LEGO Dimensions che permette di giocare tutte le scene del film al quale si ispira. Include la minifigura costruibile di Abby Yates con un Proton Blaster, un Ecto-1 3-in-1 e il Gateway del ristorante cinese di Zhu.

