Miles Morales: Kotobukiya annuncia la nuova ARTFX+

Miles Morales è la nuova figure statica proposta da Kotobukiya per la sua storica linea ARTFX+.

Miles Morales è la nuova figure statica proposta da Kotobukiya per la sua storica linea ARTFX+. La statua, completamente in plastica, sarà realizzata in scala 1/10 ed è frutto dello scultore Victor Hugo Sousa che da tempo collabora con il brand nipponico.

Miles Morales, noto al pubblico come il primo Spider-Man di afro-americano è nato dalle matite dell’italianissima Sara Pichelli sulle pagine dell’universo Ultimate. Miles è un adolescente afro-americano di origini portoricane, che abita a Brooklyn insieme alla sua famiglia nella New York ricostruita dopo l’onda Ultimatum; è un ragazzo timido ma molto intelligente che si ritrova catapultato in un mondo completamente fuori dalla norma, ovvero quello della comunità metaumana, a causa del morso di un ragno. Dopo la morte di Peter Parker decide di agire diventando poco alla volta una persona più coscienziosa e sicura di sé intraprendendo la carriera di supereroe erede di Spider-Man. I suoi genitori, Rio Morales e Jefferson Davis, nella speranza che possa ricevere una istruzione avanzata, lo iscrivono a una scuola prestigiosa ma durante la visita a casa di suo zio Aaron Davis, viene punto da un ragno che gli conferisce alcune capacità, come mimetizzarsi, una spiccata agilità e la capacità di paralizzare gli avversari con le mani. Poi scopre che queste capacità sono simili a quelli in possesso di alcuni tipi di ragni. Personaggio amatissimo dal grande pubblico, ha visto con il tempo crescere la propria fama fino ad avere un film di animazione a lui dedicato, Spider-Man: Un nuovo Universo, campione d’incassi della scorsa stagione.

La statua di Spider Man sarà alta circa 15,5 cm e vedrà ritratto Miles in una posa molto dinamica (come giusto che sia data la natura del personaggio), la particolarità aggiunta sarà l’effetto dell’ombra posizionato sul retro in stile fumetto che segue il personaggio esattamente come in alcune scene del film d’animazione. La colorazione rispecchierà esattamente i colori del costume che Miles ha personalizzato partendo dall’originale costume di Peter, infatti, da bravo writer lo ha dipinto con le bombolette spray come se fosse un muro.

Miles Morales ARTFX+ di Kotobukiya è al momento in preordine presso i migliori reseller al prezzo indicativo di 89,90$ con uscita stimata nel mese di Dicembre 2019. Decisamente un bel regalo ad un prezzo contenuto da fare (o farsi) per il prossimo Natale.