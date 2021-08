My Hero Academia 5: nuova key visual e data inizio di My Villain Academia

I portali social della Stagione 5 di My Hero Academia, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi sulle pagine di Weekly Shonen Jump, hanno diffuso una nuova key visual tutta dedicata esclusivamente al prossimo episodio, il 19° (107° considerando le precedenti stagioni), in uscita in Giappone il 14 agosto 2021.

La possiamo guardare di seguito con Aizawa e Present Mic:

Inoltre, per completezza possiamo apprendiamo una breve sinossi dell’episodio, intitolato Un Eroe più di chiunque altro, diffusa tra le pagine del numero doppio 36-37 di Weekly Shonen Jump (10 agosto 2021) e un breve promo già svelato alla conclusione dell’episodio precedente. La sinossi è emersa online su Twitter:

“Alla fine delle vacanze natalizie, Aizawa e Present Mic si dirigono verso la cella di un villain per un motivo molto particolare…“

My Hero Academia Episode 107 Preview. Airs: August 14 pic.twitter.com/NGHBoAniMm — Atsu (@Atsushi101X) July 31, 2021

E non è finita qui. Prima di chiudere, il magazine appena citato ha anche svelato che l’ultimo atto della Stagione 5, ovvero l’arco narrativo My Villain Academia, esordirà con l’episodio 108 previsto il 21 agosto 2021.

L’episodio 108 si intitolerà, appunto, My Villain Academia e qui di seguito ecco una breve sinossi:

“Un certo individuo contatta Shigaraki e l’Unione dei Villain. Quale sarà la sua vera identità?”

My Hero Academia 5

My Hero Academia 5 ha avuto inizio il 27 marzo 2021 e ad oggi conta 18 episodi trasmessi di 25. La serie ha adattato per il momento l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B e l’internato di Izuku, Bakugo e Shoto Todoroki presso l’agenzia di Endeavor.

In Italia, è visibile in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

My Hero Academia, il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (i primi due usciti sempre per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 28 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: