Parte integrante della più recente mostra d’arte dedicata al manga My Hero Academia di Kohei Horikoshi, My Hero Academia DRAWING SMASH Exhibition, tra le stazioni del Giappone sono apparse gigantografie che trasformano il celebre shonen in un vero e proprio fumetto americano.

Stilisticamente parlando, My Hero Academia si dimostra il fumetto giapponese del momento più vicino alla tipica controparte statunitense e a più riprese anche l’autore stesso ha dichiarato di esservi ispirato per realizzare la storia di Deku e gli altri aspiranti eroi.

My Hero Academia incontra il fumetto americano nelle stazioni del Giappone

Precisamente, tra le stazioni del Giappone stanno attualmente girando delle grandi illustrazioni con i protagonisti di spicco della serie al centro di quelle che ricordano le tipiche copertine dell’incredibile fumetto americano.

L’estetica statunitense salta subito all’occhio ed è una fortuna per tutti coloro i quali stanno avendo la possibilità di guardare le gigantografie dal vivo. Poichè, anche considerando la situazione pandemica, in molti non possono sperimentarla, ecco che veniamo in vostro aiuto con una gallery qui di seguito (diffusa online su Twitter dall’utente @pochipochi150):

L’evento è stato consegnato agli spettatori dal 23 aprile 2021 al 27 giugno 2021 in quel di Tokyo e ora, dal 16 luglio, la mostra sarà aperta sino al 5 settembre 2021 ad Osaka.

My Hero Academia, il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, in questo nostro articolo le ultime informazioni.

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 28 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: