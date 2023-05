L’edizione 2023 di Napoli Comicon si è conclusa con numeri da record. Un successo incredibile, che ha visto la partecipazione di 170.000 visitatori, 380 espositori, oltre 300 ospiti, 400 eventi e 7.000 professionisti accreditati che hanno contribuito alla creazione di un evento unico nel suo genere. Con una superficie di oltre 30.000 mq coperti e 50.000 mq di spazio all’aperto, il festival ha offerto un’ampia gamma di attività per tutti i gusti: dal fumetto al cinema e alle serie TV, dai videogiochi alla musica, al cosplay e molto altro ancora.

Napoli Comicon 2023 da record, con una ricca offerta di ospiti e eventi

Il programma di Comicon Napoli ha offerto una vasta gamma di ospiti di rilievo, tra cui il Magister Giorgio Cavazzano, la poster artist Mirka Andolfo, il Game Director Pu Liu e il celebre Milo Manara, autore dell’adattamento a fumetti de Il nome della rosa.

Foto: Giorgio Cavazzano

Inoltre, non sono mancate le anteprime esclusive, come lo special screening del film The Flash e la serie TV Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget dei The Jackal. Il festival ha anche ospitato numerosi concerti, tra cui quello della celebre Cristina D’Avena, e numerose mostre.

Comicon Bergamo, il prossimo appuntamento da non mancare

Comicon Bergamo si prepara a fare il suo debutto nel panorama degli eventi di settore dal 23 al 25 giugno 2023. Inserita nel palinsesto di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, la manifestazione prevede numerosi ospiti di prestigio e un programma ricco di eventi. Tra i momenti salienti, la mostra di Milo Manara intitolata Vite d’Artista, che si terrà presso la ex chiesa della Maddalena di Bergamo a partire dal 22 giugno 2023.

Comicon Napoli 2024: appuntamento confermato

Dato un Napoli Comicon 2023 con numeri da record, non poteva non arrivare la conferma della prossima edizione, in programma dal 25 al 28 aprile 2024, con una nuova offerta culturale e artistica di alta qualità, numerosi ospiti, mostre ed eventi per tutti i gusti.

Le dichiarazioni

Di seguito le parole di Claudio Curcio, Presidente di Comicon:

Siamo emozionatissimi per questa edizione e questo record che non avrei mai immaginato di raggiungere quando nel 1998 organizzammo insieme a pochi amici la prima edizione di COMICON. Il nostro festival è frutto di un grande lavoro di squadra, pieno di giovani e ricco di entusiasmo. Oltre a occupare l’intera struttura fieristica con espositori e mostre legate alla Nona Arte, abbiamo invaso la città con 20 esposizioni nei principali istituti internazionali di cultura. Ogni giorno abbiamo avuto 600 collaboratori diretti e 400 esterni, e abbiamo occupato in via diretta 900 notti in strutture ricettive. Tanti i visitatori internazionali, come la delegazione del Governo Coreano con cui abbiamo siglato un accordo di collaborazione.

Di seguito le parole di Carlo Cigliano, Direttore Generale di Comicon: