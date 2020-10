La National Portrait Gallery rende omaggio a The Mandalorian

La National Portrait Gallery di Londra rende omaggio a The Mandalorian, dedicando alla serie tv Disney+ un dipinto intitolato The Mandalorian and the Child.

La popolarità della serie tv di Star Wars conquista così anche una delle pinacoteche più celebri del mondo, diventando una vera e propria icona pop e trovando spazio in un tempio della storia dell’arte. Il museo di Londra è infatti uno dei più importanti e famosi e ospita al suo interno una vasta collezione di ritratti che vanno dal rinascimento fino all’arte contemporanea.

The Mandalorian and the Child sarà presentato ufficialmente al pubblico il 30 ottobre, data del lancio della seconda stagione di The Mandalorian, e verrà esposto a fianco di altri ritratti, già presenti nella pinacoteca, dedicati ad alcuni degli interpreti e artisti britannici che hanno partecipato negli anni alla saga di Star Wars. L’esposizione comprenderà i ritratti di Sir Alec Guinness, Thandie Newton, Felicity Jones, Ben Morris, Riz Ahmed e Gareth Edwards e concept art di The Mandalorian inedite a opera degli artisti Doug Chiang, John Park and Christian Alzman.

Il dipinto a olio The Mandalorian and the Child riprodurrà lo stile pittorico tipico dei ritratti realizzati tra il 1600/1700 e misurerà circa 90 per 60 centimetri (3 piedi per 2). Il quadro raffigurerà il Mandaloriano con in braccio il Bambino all’interno della cabina di pilotaggio della Razorcrest, in una posa simile a quanto visto durante la prima stagione.

Ros Lawler, chief operating officer della National Portrait Gallery, ha commentato che Star Wars rappresenta un vero e proprio fenomeno culturale in grado di influenzare la cultura pop mondiale e attrarre attorno a sé alcuni tra i talenti più influenti del panorama britannico. Per la National Portrait Gallery questa collaborazione con Disney+ rappresenta un’opportunità di avvicinare gli appassionati di Star Wars al museo e alla storia dell’arte.