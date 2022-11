I fan di Star Wars attendono con ansia il ritorno di Din Djarin su Disney+, dopo che gli eventi visti nella seconda stagione di The Mandalorian e nel finale di The Book of Boba Fett ci hanno lasciato intendere che il futuro del Mando sia ricco di eventi, legati al suo retaggio mandaloriano. Non sarà solo questo dettaglio ad esser centrale nel futuro di Din Djarin, stando a quanto riporta un report citato da starwarsnewsnet.com, in cui viene annunciato che ci sarà un interessante sviluppo di Moff Gideon nella terza stagione di The Mandalorian.

Nella terza stagione di The Mandalorian Moff Gideon potrebbe mostrare lati inediti

starwarsnewsnet.com ha svelato di avere appreso da diverse fonti vicine alla produzione di The Mandalorian che Moff Gideon, interpretato da Giancarlo Esposito, avrà una nuova armatura nella terza stagione di The Mandalorian. Questa nuova armatura dovrebbe rifarsi al tipico design mandaloriano, con una colorazione rossa e nera, che comprenderebbe anche un jetpack; stando al report citato dal portale, questo aspetto divergerà dal tipico design mandaloriano per alcuni dettagli minori, come la presenza di sei corna e gli oculari rossi del casco. Al momento non sono stati rilasciate dichiarazioni in merito da LucasFilm, il che porta a consigliare una certa prudenza nell’accogliere queste indiscrezioni.

In passato, Esposito aveva rilasciato dichiarazioni che andavano in senso opposto, preventivando un Moff Gideon meno duro nella terza stagione di The Mandalorian. L’attore aveva lasciato intendere che in almeno un episodio si sarebbe visto un lato più vulnerabile del suo personaggio, dopo che nelle prime due stagioni di The Mandalorian ci è stato presentato come un temibile avversario non solo per Din Djarin, ma per tutta la cultura mandaloriana. Tutto questo, senza dimenticare che Gideon ha un proprio piano, come ricordato in precedenza dallo stesso attore:

Gideon ha dei piani propri. È stato a guardia di una determinata area della galassia, come mai vuole creare un’alleanza con gli altri guardiani? Perché non può vivere in pace nel suo piccolo angolo di paradiso? Ci deve essere una ragione che lo spinge a radunare tutte queste figure perché Gideon deve quindi avere un piano preciso in mente

Quale che sia il piano di Moff Gideon, la terza stagione di The Mandalorian svelerà questo segreto quando arriverà su Disney+ il prossimo febbraio. Il trailer mostrato negli scorsi mesi ha lasciato intendere che il destino di Din Djarin sarà legato al suo retaggio mandaloriano, in particolare alla riconquista di Mandalore, compito che dovrebbe spettare al Mando, in quanto detentore della Darksaber, la spada laser che tradizionalmente spetta al regnante di Mandalore.

L’offerta di Disney+