Netflix Party: come vedere i contenuti Netflix insieme agli amici

In questi giorni di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus (COVID-19), la tecnologia, la lettura, i giochi da tavolo e tante altre attività casalinghe sono diventate sempre più delle nostre alleate per evitare la monotonia e la noia giornaliera. Per quanto riguarda il primo ambito, un forte aiuto è arrivato da Netflix che, oltre ad introdurre delle interessanti, ma già annunciate novità nel suo catalogo streaming, ha deciso di introdurre Netflix Party in collaborazione con Google Chrome. Si tratta, infatti, di un’estensione per il browser che consente agli utenti di guardare film, documentari o serie TV del catalogo Netflix insieme ai propri amici, sincronizzando il player della piattaforma e condividendo pareri tramite un pannello dedicato alla messaggistica istantanea.

Come installare Neflix Party?

Per prima cosa bisogna scaricare l’estensione Netflix Party per Google Chrome. Il link per il download lo trovate all’interno del sito ufficiale dell’estensione accompagnato da un breve video che vi mostrerà un’anteprima del funzionamento del servizio.

Netflix Party può essere installato cliccando sulla casella in alto a destra del sito o visitando la pagina di Google Chrome riservata alle estensioni: qui è presente una barra di ricerca in cui vi basterà inserire il nome dell’estensione e scaricarla in automatico.

Ricordiamo che è totalmente gratuita e, una volta scaricata, non dovrete far altro che configurarla seguendo le istruzioni guidate e potrete usarla liberamente insieme ai vostri amici.

Come usare Netflix Party?

Una volta scaricata l’estensione dovrete farla scaricare anche ai vostri amici. Nel momento in cui l’avrete configurata tutti, dovrete concordare su un titolo da vedere in streaming insieme accedendo al vostro stesso catalogo Netflix. Dovrete, poi, avviare normalmente ciò che vorrete vedere, solo che adesso in alto a destra, sulla barra degli strumenti del vostro browser, vi comparirà una sigla NP che dovrete cliccare. A questo punto scegliete l’opzione “start the party”, ovvero tradotto letteralmente “inizia la festa”, e vi apparirà un link da condividere con i vostri amici. Tramite questo link accederete ad una schermata come quella che vedete qui in basso.

Potete facilmente osservare come sia presente il film, documentario o serie Tv da voi scelto e, a destra, la chat dove commentare, in tempo reale, ciò che state guardando come se foste seduti nella stessa stanza.

Netflix Party funziona con altri browser?

Il servizio funziona esclusivamente con Google Chrome che permette, di fatto, di scaricare l’estensione. Non potrete, quindi, usare il servizio qualora usaste Opera, Firefox, Microsoft Edge, Safari o simili. Qualora non aveste Google Chrome, nessun problema, vi basterà avviare il download dal sito ufficiale del browser e fare tutti i passaggi poco sopra descritti.