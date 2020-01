Netflix: tutte le uscite di febbraio 2020

Anche per il prossimo mese di febbraio le novità che verranno caricate sul portale di streaming online, Netflix, saranno davvero tante. L’elenco è sempre in aggiornamento quindi dovremo aspettarci anche qualche annuncio dell’ultimo minuto da parte del colosso dello streaming online.

Vediamo nel dettaglio quali saranno le novità Netflix di febbraio 2020 divise per categoria

Serie TV originali Netflix

Il 3 febbraio verrà caricata la terza parte della prima stagione di Team Kaylie, una commedia teen che ci racconta le vicende di una giovane miliardaria di diciannove anni. Il 7 febbraio sarà la volta di Locke e Key l’attesissima serie tv horror tratta dai fumetti omonimi di Joe Hill e anche della miniserie My Holo Love una miniserie coreana che racconta di una donna che si innamora di un ologramma. L’8 febbraio verrà caricata la quarta stagione di Van Helsing mentre il 13 la stagione numero due dell’atteso Narcos: Messico che racconta la genesi della narcoguerra messicana negli anni ’80, seguendo le reali vicende che hanno portato all’ascesa del cartello della droga chiamato Guadalajara.

Il giorno di San Valentino sarà disponibile su Netflix la prima parte della quinta stagione de Le Ragazze del Centralino mentre il 17 la prima stagione de L’Universo in Espansione di Ashley Garcia serie tv pensata per i più piccoli che racconta le avventure di un’adolescente geniale che viene assunta dalla NASA. Il 21 febbraio toccherà a Gentefied al debutto con la prima stagione e il 24 sarà disponibile la quinta stagione di Better Call Saul i cui episodi non verranno caricati in una sola volta ma saranno disponibili a cadenza settimanale. Il 26 febbraio uscirà la prima stagione di I Am Not Okay With This serie tv tratta dal fumetto di Charles Forsman che racconta le vicende di un adolescente alle prese con la propria crescita, la propria identità e la sua sessualità. Il 27 usciranno ben due serie tv: la seconda stagione di Altered Carbon e la prima stagione di Followers che ci racconta la vita di un’aspirante attrice che diviene famosa grazie ad una sua foto su Instagram e la sua vita si intreccerà con le vite di altre donne a Tokyo. Il 28 febbraio toccherà, infine, alla prima stagione di Queen Sono una spia sudamericana che dovrà affrontare molte sfide e imprevisti per portare a termine la propria missione.

Tra le serie TV non originali vi ricordiamo l’uscita della sesta stagione di Homeland il primo febbraio, la terza stagione di Ash Vs. Evil Dead in arrivo il 26 febbraio e la stagione tre di The Good Place.

Film originali Netflix

Tra i film originali Netflix vi ricordiamo Il Matrimonio della Nonna in uscita il 5 febbraio, Horse Girl l’atteso dramma con Alison Brie, già star di GLOW, che ci racconta la vita di Sarah una giovane donna con alcuni problemi che la portano a confondere realtà e sogno.

L’8 febbraio uscirà, poi, il film A Mente Fredda con Bill Pullman, un thriller ad alta tensione che racconta di una “partita a scacchi” di spionaggio USA contro URSS durante la crisi dei missili a Cuba, il 12 febbraio, invece sarà la volta di P.S. Ti Amo Ancora sequel di Tutte le Volte che ho Scritto Ti Amo un teendrama che segue la storia d’amore tra Lara Jean e Peter. Il 14 febbraio uscirà Isi & Ossi altra commedia romantica da poter guardare a San Valentino. L’ultimo film originale Netflix in programma è Raccontami di Un Giorno Perfetto film romantico con Elle Fanning tratto dal Best Seller di Jennifer Niven.

Tra i film non originali Netflix in arrivo già dal primo febbraio vi segnaliamo i film del Maestro Miyazaki: Il Mio Vicino Totoro, Kiki – Consegne a Domicilio, Laputa – Castello nel Cielo, Pioggia di Ricordi, I Racconti di Terramare, Porco Rosso, Si Sente il Mare. Sempre il primo giorno di febbraio saranno disponibili Elizabethtown, Guardia del Corpo, Quella Sporca Dozzina, Stayn Alive, A Quiet Place – Un Posto Tranquillo. Il 4 febbraio arriverà 30 Minutes or Less.