Sono state diffuse le novità Disney Plus di giugno 2022. Da segnalare la nuove serie Marvel Ms. Marvel e Baymax!. Arrivano inoltre sulla piattaforme anche le serie Marvel Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher, Luke Cage e The Defenders. Da segnalare infine anche la seconda stagione di Only Murders in the Building e la diciannovesima stagione de I Griffin.

trailer di Ms. Marvel

MS. MARVEL – 8 giugno

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana di origine pakistana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

FIRE ISLAND -17 giugno

Ambientata nella località di villeggiatura gay di Long Island, New York, Fire Island è una commedia romantica, moderna e sincera che mette in scena una lettura multiculturale e diversificata della queerness e del romanticismo. Ispirata agli intramontabili intrighi del classico di Jane Austen “Orgoglio e Pregiudizio”, la storia è incentrata su due migliori amici (Joel Kim Booster e Bowen Yang) che partono per vivere una leggendaria avventura estiva con l’aiuto di un rosé a buon mercato e del loro gruppo di amici eclettici.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING STAGIONE 2 – 28 giugno

In seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

RISE – LA VERA STORIA DI ANTETOKOUNMPO – 24 giugno

Dopo essere emigrati in Grecia dalla Nigeria, Vera e Charles Antetokounmpo (rispettivamente Yetide Badaki e Dayo Okeniyi) hanno lottato per sopravvivere e provvedere ai loro cinque figli, mentre convivevano con la minaccia quotidiana di essere rimpatriati. Con il loro figlio maggiore rimasto ancora in Nigeria insieme ad alcuni parenti, la coppia cercava disperatamente di ottenere la cittadinanza greca, ma la burocrazia li ostacolava ad ogni singolo tentativo. Quando non erano impegnati a vendere souvenir per le strade di Atene con il resto della famiglia, i fratelli Giannis (Uche Agada) e Thanasis (Ral Agada) giocavano a basket con una squadra giovanile locale. I due, avvicinatisi già grandi a questo sport, hanno scoperto in ritardo le loro grandi capacità sul campo da basket e hanno lavorato duramente per diventare atleti di fama mondiale, insieme con il fratello Kostas (Jaden Osimuwa). Con l’aiuto di un agente, Giannis è entrato nel Draft NBA nel 2013 con l’obiettivo di restarci a lungo; un passo importante che avrebbe cambiato non solo la sua vita, ma quella di tutta la sua famiglia.

HOLLYWOOD STARGIRL – 3 giugno

Hollywood Stargirl targato Disney è il sequel del film Disney+ del 2020 che racconta di Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), un’adolescente dalla voce cristallina che con i suoi semplici gesti di gentilezza riesce a rendere magica la vita degli altri. Il nuovo film segue il viaggio di Stargirl lontano da Mica, Arizona, verso un mondo più grande fatto di musica, sogni e possibilità. Quando sua madre Ana (Judy Greer) viene assunta come costumista in un film, le due si trasferiscono a Los Angeles, dove Stargirl si ritrova circondata da un eclettico gruppo di personaggi. Tra questi ci sono i fratelli aspiranti registi Evan (Elijah Richardson) e Terrell (Tyrel Jackson Williams); il signor Mitchell (Judd Hirsch), uno dei vicini di casa di Stargirl e Roxanne Martel (Uma Thurman), una musicista che Stargirl ammira e incontra nel suo viaggio.

ABBOTT ELEMENTARY STAGIONE 1 – 1 giugno

Abbott Elementary è una comedy che racconta le vicende di un gruppo di insegnanti dediti e appassionati, e del loro preside leggermente stonato, mentre si destreggiano ogni giorno nel sistema della scuola pubblica di Filadelfia. Nonostante gli ostacoli, sono determinati ad aiutare gli studenti ad avere successo nella vita e, sebbene siano in minoranza e con poche risorse, amano quello che fanno; anche se non apprezzano l’atteggiamento tutt’altro che esemplare del distretto scolastico verso l’istruzione dei ragazzi. La serie è scritta e interpretata da Quinta Brunson, recentemente apparsa nella serie nominata agli Emmy, A Black Lady Sketch Show.

LOVE, VICTOR STAGIONE 3 – 15 giugno

Questa stagione ritrova Victor in un viaggio alla scoperta di se stesso, non solo per decidere con chi vuole stare, ma più in generale, chi vuole essere. Con i progetti post scolastici che incombono, Victor e i suoi amici si trovano di fronte a una nuova serie di problemi che devono risolvere per poter prendere le decisioni migliori per il loro futuro.

THE ORVILLE: NEW HORIZONS STAGIONE 3 – 2 giugno

Ambientata 400 anni nel futuro, The Orville: New Horizons vede l’equipaggio della U.S.S. Orville impegnato a navigare tra i misteri dell’universo e ad affrontare le complessità delle proprie relazioni interpersonali mentre prosegue la sua a missione di esplorare lo spazio.

ATLANTA STAGIONE 3 – 29 giugno

Nella terza stagione, ambientata quasi interamente in Europa, “Earn” (Donald Glover), “Alfred / ‘Paper Boi’” (Brian Tyree Henry), “Darius” (LaKeith Stanfield) e “Van” (Zazie Beetz) sono nel bel mezzo del loro tour europeo di successo. Insieme, affrontano da outsider la popolarità e lottano per adattarsi a questo nuovo mondo a cui tanto avevano aspirato.

BAYMAX! STAGIONE 1 – 29 giugno

In esclusiva sulla piattaforma streaming dal 29 giugno, torna l’affabile, gonfiabile e inimitabile robot sanitario Baymax che farà ciò per cui è stato programmato: aiutare gli altri. La nuovissima serie di avventure nel campo dell’assistenza medica sarà ambientata nella fantastica città di San Fransokyo.

DAREDEVIL TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

JESSICA JONES TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

LUKE CAGE TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

IRON FIST TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

THE DEFENDERS TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

THE PUNISHER TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

HAVE YOU SEEN THIS MAN? STAGIONE 1 – 22 giugno

MIXED-ISH STAGIONI 1 & 2 – 1 giugno

SNOWFALL STAGIONE 5 – 15 giugno

MAKING HISTORY STAGIONE 1 – 29 giugno

STAR STAGIONE 3 – 1 giugno

BLACK-ISH STAGIONE 8 – 29 giugno

THIS IS US STAGIONI 1, 2, 3, 4, 5, – 8 giugno

POSE STAGIONI 1, 2 – 8 giugno

AMERICAN DAD STAGIONE 16 – 1 giugno

THE FOSTERS STAGIONI 1, 2, 3, 4, 5, – 22 giugno

WHEN WE RISE STAGIONE 1 – 15 giugno

GOOD TROUBLE STAGIONI 1, 2 – 29 giugno

I GRIFFIN STAGIONE 19 – 22 giugno

