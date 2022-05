State organizzando una vacanza, ma non sapete come passare il tempo mentre siete in viaggio soprattutto in aereo? La scelta ideale sarebbe quelle di recuperare serie TV o film che amici e conoscenti vi hanno consigliato, ma che non avete avuto il tempo di guardare. Ovviamente in molti casi non è possibile utilizzare la connessione del vostro device portatile, ma non vi preoccupate perché ormai quasi tutti i servizi di streaming consentono di scaricare contenuti sul proprio dispositivo per poterli poi guardare comodamente in modalità offline. In questo articolo vi parliamo di Disney Plus e di come è possibile scaricare film e serie TV dall’applicazione proprietaria.

Disney Plus: come scaricare film e serie TV

Disney Plus: i dispositivi supportati

Disney Plus, infatti, consente il download illimitato di titoli presenti nel proprio catalogo, con tanto di possibilità di scaricare intere stagioni o singoli episodi per quanto riguarda le serie TV. Innanzitutto ricordiamo che il servizio è disponibile in Italia dal 24 marzo 2020 ed è presente in numerosi dispositivi quali:

Dispositivi mobili e tablet (tramite app scaricata gratuitamente) Smartphone e tablet Android da (OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva iPhone e iPad Apple (iOS 11.0 e versioni successive) Tablet Amazon Fire

e (tramite app scaricata gratuitamente) Browser web (tramite streaming) Windows: Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Explorer 11 e versioni successive macOS: Safari 11+, Chrome 75+, Firefox 68+ e versioni successive Chrome OS: Chrome OS 79 e versioni successive

(tramite streaming) Console di gioco e TV connesse a device di streaming Apple AirPlay (con tvOS 11.0 o superiore) Apple TV 4K con tvOS 11.0 e versioni successive. Chromebook Chromecast (Versione 1 e successiva) Sony PlayStation 4 (PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4) e PlayStation 5 Xbox One (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e Xbox Seris S e Series X

Lettori multimediali

Set-top box Set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente) Android (Sharp AQUOS e Sony Bravia) LG WebOS (dal 2016 o successive con WebOS 3.0 e versioni successive) Samsung Tizen (dal 2016 o successive)



Come funziona?

Prima di passare alla spiegazione della procedura vera e propria per effettuare il download dei contenuti è importante ricordare che questi possono essere scaricati solo dall’applicazione ufficiale presente su iPhone e iPad, smartphone e tablet Android e Amazon Fire Tablet. Inoltre non è possibile scaricare film e serie TV direttamente sul PC, tuttavia se si scaricano sul telefono o sul tablet questi si possono passare al computer o essere guardati offline sul televisore usando un cavo USB/HDMI o tramite Chromecast, connessione Bluetooth o trasmissione Wi-Fi Direct in base al marchio degli apparecchi e all’anno di fabbrica degli stessi.

Come scaricare i contenuti su Disney Plus?

Adesso, quindi, passiamo alla guida semplice e rapida su come scaricare film e serie TV del catalogo Disney Plus tramite l’applicazione ufficiale:

Aprite l’applicazione Disney Plus (qualora non l’abbiate, dovete necessariamente scaricarla da App Store o Google Play Store) Effettuate l’accesso con le vostre credenziali (vi lasciamo a tutte le informazioni del caso con questo articolo) Andate nel contenuto che volete scaricare e nella schermata premete su Scarica (ovvero l’icona con una freccia che punta verso il basso) Il download viene avviato automaticamente e non dovete fare altro che attendere la sua conclusione Nel caso di una serie, il pulsante Scarica consente di effettuare il download di un singolo episodio o di un’intera stagione. Sotto gli episodi, infatti, è possibile scegliere la stagione che si vuole guardare. Proprio sulla destra è presente la medesima icona con la freccia, ma questa consente di scaricare l’intera stagione. Dopo aver dato la conferma del Download Stagione nella finestra di pop-up che appare sullo schermo, avrà inizio il download vero e proprio.

Come vedere i contenuti scaricati e come eliminarli?

Per poter usufruire dei contenuti scaricati in maniera totalmente offline, basta accedere al proprio profilo tramite l’applicazione e andare nella sezione Download dove sono presenti tutti i contenuti scaricati. Per guardarli, se ovviamente il download si è concluso con successo, basta semplicemente toccare il pulsante di riproduzione per avviare lo streaming offline. L’applicazione, comunque, consente di personalizzare a proprio piacimento il modo in cui si possono scaricare i contenuti: andando nelle Impostazioni si può scegliere se scaricare solo tramite Wi-Fi o anche connessione dati, la qualità del video tra alta, media e standard e anche la posizione dove far finire i contenuti scaricati nella sezione Download. È giusto avvisarvi che la qualità Alta, oltre a richiedere più tempo per il download, necessita anche di molto spazio nel dispositivo (circa 5,1 ore di contenuti), mentre per quelli di qualità Media si sale a circa 20,6 ore e per quelli a qualità standard le ore superano le 30,5.

Infine, se dopo aver visto i contenuti scaricati se ne vuole eliminare qualcuno per fare spazio ad altri contenuti, basta andare nella sezione Download, selezionare il titolo che si vuole rimuovere e cliccare alla voce Rimuovi Download. Inoltre, l’applicazione ha anche un indicatore che mostra la memoria disponibile nel dispositivo: è possibile trovarla su Impostazioni sotto la dicitura Cancella tutti i download.

Cosa consigliamo di scaricare

Tra i contenuti da scaricare vi consigliamo caldamente di recuperare l’intera saga cinematografica di Star Wars o, qualora già la conosceste a menadito, potreste recuperare le apprezzatissime serie televisive ambientate nel medesimo universo di Guerre Stellari come The Mandalorian o The Book of Boba Fett. Se siete amanti di supereroi e in particolare della Marvel, allora non potete perdervi tutti i film che ci hanno accompagnato per ben dieci anni fino al termine con Avengers: Endgame e i nuovi contenuti della cosiddetta Fase 4 comprese le nuove serie televisive originali come WandaVision, Hawkeye e la nuovissima Moon Knight.

Potrete trovare anche un’ampia scelta di film d’animazione sia del ricchissimo catalogo Disney/Pixar come DuckTales o i grandi classici come La Sirenetta, Topolino o Cenerentola, ma anche contenuti più “freschi” come I Simpson o Phineas and Ferb o documentari come il fantastico The Imagineering Story. Non mancano anche gli splendidi contenuti targati National Geographic, tra cui Free Solo, Apollo: Missione Luna e Punto di Non Ritorno e, con l’arrivo di Star, anche prodotti dedicati ai più adulti come serie del calibro di Grey’s Anatomy, X-Files, The Walking Dead, Buffy l’Ammazzavampiri, Modern Family, I Griffin, Futurama o film come la saga di Alien, Borat, Titanic e tanti altri contenuti tra grandi classici e novità assolute. In ogni caso, se voleste sempre rimanere aggiornati sui migliori contenuti in arrivo, vi lasciamo ai nostri articoli dedicati rispettivamente ai migliori film e alle migliori serie del 2022 aggiornati mese per mese.

L’offerta di Disney Plus