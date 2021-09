NOW lancia la nuova campagna marketing per i suoi contenuti

Dopo il rebrand di marzo, NOW il servizio in streaming di Sky, torna a raccontare la sua nuova identità e a parlare alla community di appassionati che ama godersi film, serie TV, show e sport in ogni momento. Parte infatti oggi la nuova campagna del servizio di streaming, prodotta in collaborazione con Sky UK.

NOW: la nuova campagna di marketing

Il nuovo spot ha come protagonista l’attrice inglese Nina Toussaint-White e narra la cura e la passione del servizio streaming per la ricerca di titoli di qualità da proporre ai propri clienti. L’attrice ci guida nel luogo dove vengono selezionati con attenzione i diversi programmi che compongono l’offerta e dove prende vita il ricco catalogo. Un team di esperti sceglie gli appuntamenti più attesi attraverso maxischermi che ricoprono le pareti per garantire a tutti coloro che entrano nel mondo NOW un’esperienza di intrattenimento allo stato puro.

In streaming su NOW, tanti contenuti da non perdere come X Factor 2021, Omicidio a Easttown con sette candidature alla 73° edizione dei Primetime Emmy Awards, nuovi film di grande successo tra cui Godzilla vs. Kong e irrinunciabili eventi sportivi come la UEFA Champions League con 121 partite su 137 a stagione. La campagna sarà on air per tre settimane e il piano media si sviluppa su TV, video digital e social.

Marianna Centurione, Head of Marketing and Communication di NOW, ha dichiarato:

“La nostra ambizione è diventare il punto di riferimento per l’intrattenimento di qualità e questa campagna è un invito ad entrare nel mondo NOW per scoprirlo. Qui selezioniamo i contenuti che appassionano tutti noi e offriamo un’ampia scelta di film, show, serie TV e sport puntando sempre ad una qualità eccellente. Con NOW è semplice decidere cosa guardare”.

Inoltre, dopo le novità degli scorsi mesi, NOW continua il suo percorso di evoluzione e rende ancora più facile e immediata la scoperta dei contenuti. Nelle prossime settimane arriverà una nuova interfaccia grafica più agile e intuitiva: grazie ad una homepage rinnovata e ad una navigazione semplificata sarà possibile vivere un’esperienza di visione sempre più immersiva.