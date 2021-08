Nuova collezione UNIQLO in collaborazione con Pokémon

L’azienda di abbigliamento giapponese UNIQLO in collaborazione con Pokémon Company ha annunciato una nuova collezione di abbigliamento in collaborazione con Meguru Yamaguchi, acclamato street artist.

Yamaguchi ha preparato design unici e accattivanti

Come rivelato da Mantan Web, la collezione vanterà i disegni dei più disparati animali tascabili, appartenenti a tutte le generazioni. Saranno sicuramente presenti i Pokémon più amati dal pubblico come Pikachu o Gengar, realizzati nello stile unico di Yamaguchi.

La collezione, al momento è stata solo annunciata per il mercato giapponese, siamo tuttavia fiduciosi che verrà portata anche in occidente. In passato altre collezioni di UNIQLO come quella di Mobile Suit Gundam o Shonen Jump, sono successivamente state anche vendute internazionalmente. Ci sono quindi buone probabilità che anche quest’ultima a tema Pokémon arriverà da noi.

L’intera collezione UNIQLO arriverà nei negozi giapponesi a Settembre e non ci resta che aspettare per potere vedere meglio tutti i design unici preparati dal conclamato Yamaguchi.

Siamo durante il venticinquesimo anniversario del franchise Pokémon, l’azienda giapponese ha annunciato numerosissime iniziativa per celebrare le nozze d’argento dell’uscita di Pokemon Verde e Pokemon rosso, avvenuta ormai nel lontano 1996. Quella con UNIQLO è solo una delle tante collaborazioni annunciate durante quest’anno.

Tante novità a tema Pokémon per l’importante anniversario

Netflix ha recentemente rivelato che sta lavorando ad un live action sui Pokémon ed inoltre avrà l’esclusiva sulla trasmissione in home video della prossima serie anime Pokémon Journeys, durante la quale Ash tornerà a visitare vecchi amici e conoscenti.

Inoltre il gioco MOBA da poco rilasciato in collaborazione con la cinese Tencent, Pokémon Unite, anche esso appartenente alla schiera di novità per quest’anno di festeggiamenti, sta avendo un enorme successo tra i giocatori che ne stanno apprezzando la sua semplicità e giocosità.

Sono state rivelate da poco informazioni sul remake tanto atteso di Pokémon Diamante e Perla e sul nuovo Pokémon Leggende: Arceus che porterà finalmente il titolo di Game Freak in un mondo completamente 3D e open world.

Sicuramente ci aspetteranno tante altre novità riguardante il franchise, non ci resta che attendere.