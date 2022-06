Dopo quattro episodi di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di Star Wars in esclusiva su Disney Plus, le aziende iniziano a giocare a carte scoperte mostrando nuovi e inediti prodotti dal mondo del collezionismo. Le scorse settimane sono state anche quelle della Star Wars Celebration, tornata finalmente in presenza ad Anaheim, durante la quale sono stati presentati sia i trailer delle prossime serie tv che altre esclusive dal mondo del merchandise. Tra le aziende presenti alla convention, Hasbro è probabilmente quella che i fan attendevano maggiormente per la sua linea di successo chiamata Star Wars: The Black Series, ricca di action figure e prop replica.

Obi-Wan Kenobi Action Figure Hasbro

Insieme ad una vasta selezione di personaggi tratti dalla serie Obi Wan Kenobi ve ne sono anche una piccola parte tratti dal canon di Star Wars, quindi insieme al nuovissimo Darth Vader, Il Grande Inquisitore, Reva detta Terza Sorella, Quarta Sorella e Quinto Fratello sono stati annunciati anche i nuovi e inediti personaggi di Aayla Secura da Episodio II e Darth Maul dalla serie animata The Clone Wars.

Tutte le action figure sono realizzate in plastica e, solamente alcune, presentano inserti in stoffa. Oltre ad un packaging, che ormai abbiamo imparato a conoscere da diversi anni, con la costina verticale realizzata in obliquo tutte le figure hanno un blister trasparente che già dentro la scatola ci permette di vederne il contenuto. Non solo dettagli degni di nota per una scala così piccola ma anche tanta posabilità per le figure, che sono dotate di vari punti di snodo e accessori tali da permetterci ogni tipo di movimento

Per non farsi mancare nulla, infine, Hasbro ha presentato anche una simpatica replica animatronic di L0-LA59 (Lola), il piccolo Droide disco volante di Leila che promette di stupire gli appassionati della serie con luci, suoni e movimenti vari.

