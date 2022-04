Che impatto avrà Obi-Wan Kenobi sul Canon di Star Wars? Come sanno gli appassionati della saga, con il ritorno al cinema di Star Wars al tempo de Il Risveglio della Forza, LucasFilms ha ricondotto a più miti consigli la ricca produzione di opere derivate, come romanzi e fumetti, tagliando parte delle storie che non erano ritenute utili alla definizione ufficiale della cronologia di Star Wars. Questo aspetto è stato tenuto da conto anche da Deborah Chow, regista della serie, che ha voluto precisare che Obi-Wan Kenobi sarà legato al Canon, rispettandone i dettami e offrendo un’ulteriore definizione del ruolo del maestro Jedi nella saga.

Obi-Wan Kenobi: come si colloca nel Canon di Star Wars?

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Deborah Chow ha assicurato i fan che Obi-Wan Kenobi sarà parte del Canon e avrà dei risvolti importanti per esso. La serie è ambientata tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza, e ci mostrerà gli anni in cui Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) ha protetto il piccolo Luke Skywalker su Tatooine. In attesa di vedere in azione il Jedi su Disney+ dal prossimo 27 maggio, le rassicurazioni della regista sono un ulteriore elemento di curiosità:

“Si tratta di un aspetto su cui stiamo stati particolarmente attenti. E per me, prendere l’eredità di George Lucas è stato un grande onore, raccogliere questi personaggi e raccontare una loro nuova storia. Ho voluto quindi essere estremamente rispettosa per ciò che già esiste, non cambiando nulla di ciò che George ha concepito originariamente.”

Compito non certo semplice, se pensiamo che in Una Nuova Speranza, durante il confronto tra Obi-Wan e Darth Vader lo scambio di battute tra i due potrebbe essere la perfetta fotografia di un rapporto conclusosi tragicamente tra le roventi rocce di Mustafar, dove al termine di un drammatico duello Obi-Wan sconfiggeva Anakin Skywalker, divenuto un Sith assumendo il nome di Darth Vader. Una situazione che ha fatto appassionare anche l’interprete di Obi-Wan, Ewan McGregor;

“E’ divertente. È davvero intelligente il modo in cui sono stati concepiti questi collegamenti, per gli sceneggiatori e per Deborah è come se ci si muovesse al contempo avanti e indietro”

Deborah Chow ha comunque chiarito come questa aderenza al Canon di Star Wars abbia consentito una certa libertà narrativa:

“Ovviamente, c’è stato spazio per interpretare al meglio tutto questo. Dovevamo raccontare una storia che spiegassi cosa è accaduto in questi venti anni, e ovviamente è successo qualcosa nei due decenni, e ci saranno aspetti nella nostra serie che lasceranno spazio a una certa interpretazione di quanto già noto”

