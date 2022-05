Se siete intenzionati a sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma di streaming Disney+, vi consigliamo di sfruttare il piano annuale, soprattutto se volete risparmiare qualcosa sul prezzo finale. Decidendo di iscrivervi direttamente per 1 anno, otterrete il 15% di sconto sulla cifra totale, ovvero ben 2 mesi gratis di streaming. Per sottoscrivere l’abbonamento dovrete seguire pochi e semplici step, piuttosto intuitivi. Vi basterà aprire il link diretto alla home page Disney+ e cliccare direttamente sul bottone Risparmia 2 mesi.

In più dovrete inserire le informazioni necessarie, tra cui metodo di pagamento ed e-mail, per poi gustarvi tutte le serie e i film presenti sulla piattaforma, dai must watch dell’animazione fino ai grandi titoli della Marvel. Le proposte sono numerose e tutte molto interessanti, tra cui la nuovissima serie Obi-Wan Kenobi, arrivata sulla piattaforma proprio il 27 maggio in esclusiva!

La serie Obi-Wan Kenobi riporta Ewan McGregor nei panni di uno dei personaggi più amati di di Star Wars, un Jedi che incarna in tutto e per tutto il mondo pieno di sfaccettature della saga. La storia vi porterà direttamente a 10 anni più tardi rispetto agli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith. Dopo aver combatto contro il suo grande amico Anakin Skywalker, ormai accecato dal potere del Lato Oscuro, la vita di Obi-Wan è cambiata per sempre.

Vive da solo su Tatooine e il suo unico scopo è tenere d’occhio il piccolo Luke Skywalker, adottato dagli zii. Nel frattempo, Anakin è diventato Darth Vader, il Signore dei Sith, spietato e deciso a sterminare tutti i cavalieri Jedi rimasti in vita. Obi-Wan dovrà uscire dall’ombra per evitare che la strage avvenga e, allo stesso tempo, mantenere al sicuro anche il giovane e ignaro Luke.

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) in Lucasfilm's OBI-WAN KENOBI, exclusively on Disney+. .. 2022 Lucasfilm Ltd. & .... All Rights Reserved.

Per leggere tute le informazioni aggiuntive sui piani disponibili su Disney Plus, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo alla pagina ufficiale, in modo da poter trovare l’abbonamento più in linea alle vostre necessità e dare uno sguardo a film, serie tv e documentari a vostra disposizione!

L’offerta di Disney+