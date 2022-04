L’attesa per l’uscita della nuova serie live-action Disney+ di Star Wars, Obi-Wan Kenobi, è altissimo, soprattutto perché vedremo anche il ritorno di personaggi amati dai fan e vicini al mito del maestro Jedi, tanto che uno dei volti della serie, Rupert Friend, ha svelato che nella serie vedremo dei cameo incredibili. Molti fan della saga di Star Wars hanno iniziato a chiedersi se potranno rivedere anche il noto personaggio di Qui-Gon Jinn interpretato da Liam Neeson. Sono passati più di 20 anni da quando l’attore ha fatto il suo debutto nel franchise al fianco di Ewan McGregor e Natalie Portman in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma. Ma sembra che sia lo stesso Neeson a desiderare di ritornare a recitare in uno dei più grandi franchise che ha fatto la storia.

Obi-Wan Kenobi: Liam Neeson ritornerà nella saga?

Negli ultimi tempi Disney+ ha ampliato la saga di Star Wars riportando sul piccolo schermo diversi personaggi e interpreti iconici del franchise in serie come The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Visto che la première della serie Obi-Wan Kenobi è proprio dietro l’angolo, molti fan hanno ipotizzato che Liam Neeson potrebbe ritornare ancora una volta per reinterpretareQui-Gon Jinn.

Ed è stato lo stesso attore a parlare del suo desiderio di ritornare a recitare in Star Wars, durante delle interviste promozionali per il suo nuovo film, Memory. Ecco che cosa ha detto:

“Oh, penso di sì se fosse un film. Sì, sono un po’ snob quando si tratta di TV, devo ammettere che mi piacciono i grandi schermi, sai? Qui-Gon, non posso credere che siano trascorsi 24 anni da quando abbiamo realizzato Star Wars: La minaccia fantasma, non riesco proprio a credere a dove sia passato il tempo. Girare quel film a Londra è stata un’esperienza formidabile.”

Quindi è possibile che ritorni in Star Wars, ma solo sul grande schermo e per un singolo film. Da alcune indiscrezioni però la presenza di Qui-Gon Jinn, come fantasma della forza, in Obi-Wan Kenobi sembrava certa e nemmeno le parole dell’attore smentiscono o ammettono la sua partecipazione. Vi ricordiamo che la serie debutterà il prossimo 27 maggio. Nel frattempo recuperate il cofanetto di Star Wars: La Saga di Skywalker completa su Amazon!

L’offerta di Disney+