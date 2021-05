One Piece: gli auguri per il compleanno di Luffy dai suoi doppiatori di tutto il mondo

Ieri, 5 maggio, è stato il compleanno di Luffy, uno dei personaggi più amati dell’epica serie di Eiichiro Oda, la moderna Odissea che è One Piece. Per fare gli auguri all’iconico Capitano dei Pirati di Cappello di Paglia, i suoi doppiatori di tutto il mondo si sono riuniti per omaggiare il futuro Re dei Pirati, Monkey D. Luffy.

One Piece ha iniziato a essere pubblicato nel 1997 su Weekly Shōnen Jump, e da allora Luffy e i suoi hanno vissuto innumerevoli avventure e battaglie nel lungo viaggio che li porterà infine alla meta: Laugh Tale, l’isola in cui è custodito il tesoro di Gol D. Roger.

Attualmente, sia il manga che l’anime di One Piece sono incentrati sull’arco narrativo del Paese di Wano che, stando alle dichiarazioni dell’autore, dovrebbe essere il più esteso di tutta la sua opera.

Il compleanno di Luffy celebrato dai suoi doppiatori

L’utente di Twitter New World Artur ha condiviso il messaggio inviato dai doppiatori che danno vita a Luffy provenienti da tutto il mondo, e fra di loro non potevano certo mancare la voce storica originale di Luffy, Mayumi Tanaka, e Renato Novara, il doppiatore italiano che presta la sua voce al nostro Capitano.

Monkey D. Rufy

Gustatevi il video che trovate qui di seguito!

Voice actors of Luffy from around the world thank One Piece fans for their support! pic.twitter.com/TIX0Zhba9n — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 5, 2021

Luffy di One Piece non è l’unico protagonista di un manga e dell’anime che festeggia il suo compleanno il 5 maggio: anche Gon di Hunter x Hunter è nato lo stesso giorno! Sebbene non ci sia ancora mai stato un crossover ufficiale tra le due opere, Luffy e Gon compaiono nel videogioco di combattimento crossover Jump Force, che ha riunito innumerevoli altri personaggi celeberrimi degli shōnen.

