In occasione di una recente sessione di domande e risposte, l’attuale editor dei contenuti media di One Piece in supporto del lavoro di Eiichiro Oda, Takano, ha svelato nuove curiosità sull’instancabile autore giapponese, che conduce la sua opera da ormai 24 anni, a partire dall’illustrazione di copertina preferita.

One Piece: la copertina preferita di Oda e nuove curiosità sull’autore

Il media editor ha difatti rivelato che, considerate le 101 illustrazioni che aprono gli altrettanti volumetti dell’opera, la preferita di Oda è quella del numero 53 che raccoglie parte degli eventi dell’arco narrativo dell’Isola delle Donne (Amazon Lily). La proponiamo di seguito:

All’autore piace questa copertina poichè gli ricorda i bei tempi degli esordi. Nel volume precedente, il 52°, la ciurma di Cappello di Paglia viene separata dopo i catastrofici eventi dell’Arcipelago Sabaody, pertanto ha dovuto disegnare le avventure di Rufy in solitaria come ai vecchi bei tempi dei primi capitoli.

Successivamente l’editor ha rivelato altre curiosità sull’autore ancora oggi non ufficializzate, ovvero:

Mihawk non è ancora apparso nella copertina di un volume;

Ancor prima di cominciare qualunque suo lavoro, Oda era certo che sarebbe divenuto popolare e avrebbe finito per disegnare tante pagine a colori. Pertanto, in onore della sua previsione, ha fatto delle illustrazioni colorate un esercizio continuo;

Il logo di One Piece nel volume 50 del manga è l’unico che riproduce la location dell’arco di appartenenza;

Quando Shanks appare nella copertina dei volumi vi è anche Barbanera.

One Piece volume cover trivias from media editor Takano!

1, Mihawk hasn't appear on a single volume cover yet!

2, volume 50 is the only volume that played with the location of the logo(also a burning skull)

3, So far, when Shanks is on a cover, so is Blackbeard pic.twitter.com/HfvZ8WmHG0 — Eten (@EtenBoby) November 30, 2021

Cambiando versante e spostandoci tra le pagine del numero 13 di One Piece Magazine, la rivista di approfondimento legata all’universo creato da Eiichiro Oda, sarà pubblicata una nuova illustrazione what-if realizzata dall’autore giapponese stesso. Facente parte della serie “Dream Piece” l’autore ha realizzato Nami mentre esegue la tecnica a tre spade di Zoro e possiamo guardare l’illustrazione di seguito:

Non solo, viene anche svelato il design colorato del Frutto del Diavolo di Kaido e della figlia Yamato: il primo in forza del Woh Woh modello drago azzurro di tipo Zoo Zoo mitologico che offre la capacità di trasformarsi in un drago azzurro e in un suo ibrido e il secondo del Dog Dog modello Okuchi no Makami di tipo Zoo Zoo mitologico che dona la trasformazione in lupo e in un suo ibrido.

Il numero 13 di One Piece Magazine uscirà, assieme al volume 101 del manga principale, il 3 dicembre. Cliccate qui per scoprire ulteriori dettagli sulle pubblicazioni citate.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1033 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 99 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1001 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 597 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

