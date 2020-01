Ozark: Netflix ha annunciato la data d’uscita della terza stagione!

Come un fulmine a ciel sereno, Netflix ha annunciato ufficialmente la data d’uscita della terza stagione di Ozark, serie televisiva che racconta tutte le vicissitudini accadute vicino al grandissimo lago di Ozark, situato nello Stato del Missouri.

La nuova stagione di Ozark riprende la narrazione sei mesi dopo la conclusione della seconda stagione. Il casino è ancora in atto, e Marty e Wendy sono in combutta per il controllo totale delle sorti della famiglia. Wendy desidera espandersi grazie all’appoggio di Helen e del leader del cartello della droga Omar Navarro. Tuttavia, la situazione degenera quando fa la sua comparsa Ben, il fratello di Wendy.

Netflix, oltre alla sinossi della nuova stagione e alla data d’uscita, ha pubblicato le prime immagini della nuova season, che potete vedere in calce all’articolo. Tuttavia, il colosso dell’intrattenimento non ha specificato il numero degli episodi e nemmeno ulteriori dettagli utili agli appassionati della serie.

Ozark, infine, compirà il suo debutto ufficiale il prossimo 27 marzo 2020 sulla piattaforma streaming, e permetterà a tutti gli appassionati di conoscere tutti i dettagli della famiglia Byrde. Seguiranno, naturalmente, dovuti aggiornamenti. Continuate a seguirci.

Le prime immagini della terza stagione di #Ozark. In arrivo il 27 marzo. pic.twitter.com/5tBTvBpfFu — Netflix Italia (@NetflixIT) January 8, 2020