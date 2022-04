I primi 7 episodi di Ozark Stagione 4 mostrano già come la situazione si stesse già complicando per i protagonisti di una vicenda incredibilmente torbida, in cui nessuno, nemmeno gli adolescenti, è completamente innocente e pulito. Per evitare di ripeterci in questa sede e per fornirvi una visione d’insieme integrale su Ozark Stagione 4, vi invitiamo alla lettura della nostra recensione della prima parte di questa stagione conclusiva di una delle serie televisive più avvincenti presenti su Netflix.

Ozark Stagione 4: mani pulite

Facciamo una breve premessa: per quanto cercheremo di evitare spoiler su questi episodi conclusivi di Ozark, sarà inevitabile qualche piccolo riferimento agli episodi e alle stagioni precedenti. Come saprete di certo, in breve, la famiglia Byrde si è ritrovata invischiata nel riciclaggio di denaro sporco proveniente dalle attività illegali di un importante cartello della droga messicano. Se conoscete Breaking Bad o Weeds, saprete già cosa succede quando un nuovo soggetto si intromette negli affari illeciti altrui: l’inesorabile discesa in una spirale verso il basso che porta ad atti criminali sempre più crudi, pur di garantirsi la sopravvivenza nel mondo della spietata criminalità organizzata.

Proprio alla luce dell’escalation di atti di violenza indiscriminata di cui sono al contempo vittime e artefici i Byrde, i due capifamiglia Marty e Wendy decidono di averne abbastanza: per tutta la sua interezza, Ozark Stagione 4 è incentrata proprio sulla ricerca della libertà dai vincoli che li legano, in maniera indissolubile ormai da anni, agli affari del boss Omar Navarro.

Pur di cercare di affrancarsi da una vita ormai interamente dedita al crimine, i Byrde iniziano anche a collaborare con l’FBI. Inutile dire che questa scelta, se da un lato sembrerebbe poter semplificare la loro uscita dal mondo del crimine, dall’altro rischia di compromettere i loro rapporti con il cartello. I Byrde sono molto lontani dall’essere al sicuro, in questa fase del loro processo di catarsi, ma se riusciranno, alla fine, a venir fuori sani e salvi da questa situazione incredibilmente delicata, sarebbe già un bel passo in avanti. Venirne fuori puliti e liberi di ricominciare una nuova vita, poi, sarebbe davvero il finale perfetto per i Byrde. Starà però a voi scoprire se la famiglia più criminale del parco titoli di Netflix riuscirà a salvarsi la pelle!

Ozark Stagione 4: Lady Byrde, la vera mente criminale

Ozark è una serie dall’andamento piuttosto irregolare che, spesso, si diverte a rimescolare le carte in tavola. Ad esempio, l’idea di riciclare denaro sporco per un cartello della droga è stata di Marty, il quale aveva pensato di ripagare in questo modo il proprio debito nei confronti di Navarro, maturato in seguito a dei furti abilmente (ma non troppo, visto che sono stati scoperti) orchestrati dallo stesso Marty.

Ovviamente questa è una scelta davvero estrema, che però Marty prende per poter garantire la vita salva a se stesso e alla sua famiglia; insomma, se non avesse deciso di riciclare il denaro di Navarro sarebbe morto, esattamente come il suo collega truffatore, come abbiamo avuto modo di vedere nella prima stagione della serie. Un po’ tutto Ozark ruota proprio intorno alle decisioni estreme che prendono le persone quando hanno come unica altra alternativa la morte: in questi casi, qualunque azione, dallo spaccio di droga all’omicidio, è lecita.

Marty Byrde la pensa così, eppure, alle volte, possiamo vederlo esitare, quando si tratta di prendere decisioni delicate ed estreme che, però, potrebbero andare a vantaggio della sua famiglia. Marty non ha rinunciato del tutto alla propria umanità, ma sua moglie sì.

Wendy Byrde è un personaggio incredibilmente affascinante, dal punto di vista della sceneggiatura e della sua caratterizzazione: se inizialmente è stata convinta dalle parole di suo marito, eccellente affabulatore, a intraprendere una vita dedita al crimine, man mano che gli affari si sono complicati si è interessata sempre più a questo aspetto della sua nuova vita, ma non perché ami la vita criminale in sé.

Un po’ come fa Lady Macbeth nel Macbeth di Shakespeare, l’ambizione della moglie sovrasta nettamente quella di suo marito, arrivando al punto di persuaderlo a compiere atti che vanno contro la sua stessa natura per la brama di potere. Questa è la chiave di lettura da tenere sempre a mente, quando si parla di Lady Byrde.

A muovere le sue azioni c’è però anche un altro fattore: il desiderio di proteggere la propria famiglia, anche se, spesso, questo è riconducibile al semplice istinto di sopravvivenza della stessa Wendy: non dobbiamo dimenticare, infatti, che Lady Byrde è arrivata perfino a far uccidere il suo unico fratello, pur di proteggere se stessa (e anche il resto della sua famiglia).

Laddove Marty esita, Wendy è decisa; quando lui mostra i suoi sentimenti, lei li nega. Man mano che prosegue la storia di Ozark Stagione 4 noterete come Lady Byrde diventi sempre più gelida, insensibile, calcolatrice. Ormai, è lei la vera mente criminale della famiglia Byrde.

Ozark Stagione 4: V for vendetta

Un altro tema molto importante di Ozark Stagione 4 è quello della vendetta: di certo ricorderete che Ruth vuole uccidere Javi Elizonndro, l’uomo che ha ucciso il suo amatissimo cugino Wyatt. Il problema è che Javi è il nipote di Navarro, e farlo fuori potrebbe non essere proprio una buona idea da parte di Ruth, perché questo significherebbe inimicarsi l’intero cartello di cui Elizonndro fa parte, il che, a sua volta, significherebbe mettere in serissimo pericolo la propria vita. Ma a Ruth tutto questo non importa affatto.

La ragazza non agisce, infatti, semplicemente in preda ai propri sentimenti, perché è perfettamente consapevole del fatto che, se riuscirà a uccidere Javi, qualcuno cercherà di ucciderla; semplicemente, non le importa. Ruth può finire in prigione o ammazzata, e lei lo sa benissimo, ma non avrà importanza, se sarà riuscita a vendicare Wyatt.

Da questo punto di vista, Ruth e Wendy sono due personaggi diametralmente opposti: entrambe compion azioni estreme, ma Ruth è vittima dei suoi sentimenti, Wendy dei suoi freddi calcoli. Scoprirete come si conclude la torbida storia della famiglia Byrde e di tutte le persone a cui hanno rovinato la vita con gli ultimi sette episodi di Ozark Stagione 4.

Inquietante, avvincente, oscura, torbida, Ozark Stagione 4 si arricchisce di altri 7 episodi ricchi di azione, suspense, doppi giochi, plot twist inaspettati e una buona dose di sangue. Consigliatissima agli amanti del genere, Ozark è una perla nascosta che merita di essere apprezzata da quanti più appassionati possibile.

Potete già trovare le prime 3 stagioni della serie e i primi 7 episodi di Ozark Stagione 4 in esclusiva su Netflix, dove saranno disponibili anche gli episodi conclusivi a partire dal prossimo 29 aprile.