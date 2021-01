P25 Music, Katy Perry per i 25 anni di Pokémon

Pokémon festeggerà i propri 25 anni coinvolgendo Katy Perry in un nuovo programma musicale, che ha preso il nome di P25 Music.

La collaborazione è stata rivelata da People Magazine e sarà caratterizzata da “sorprendenti attivazioni globali” durante tutto l’anno. Nel P25 Music saranno coinvolti anche altri artisti, che tuttavia non sono ancora stati annunciati. Katy Perry ha detto, durante un’intervista con People Magazine (che potete leggere a questo link):

Mi piace essere parte di tutto ciò che è giocoso ed ha buona narrazione e ha davvero buoni messaggi da condividere con il mondo. Ora che ho un figlio, capisco che è così importante giocare. Questa è una continuazione di chi sono.

Katy Perry non è nuova al franchise Pokémon, nel 2019, infatti, è stata immortalata mentre, incinta e durante un viaggio in Giappone, visita un Pokémon Cafè.

La cantante ha anche rivelato che il suo Pokémon preferito è Pikachu, affermando che è facile rivedersi in lui.

Sono davvero attaccata all’eroe. So che ci sono altri nel gioco, ma trovo che Pikachu sia davvero carino. Capisco la storia di Pikachu. Sulla superficie, si potrebbe solo pensare che sono solo carina, che abbia scritto un paio di canzoni carine, ma se si scava più a fondo, vi renderete conto che Chained to the Rythm non è solo una piccola canzone divertente!

La Pokémon company ha regalato ai fan un primo assaggio della nuova musica creata da Katy Perry per il P25 Music, con un video celebrativo di due minuti nel quale, dopo aver mostrato i momenti salienti del franchise Pokèmon, una Poké Ball colpisce un giradischi, facendolo accendere e suonare una nuova canzone della cantautrice.

La Pokémon Company sta chiaramente organizzando le cose in grande per il P25 Music. Oltre alla collaborazione con Katy Perry, l’azienda ha annunciato i suoi piani per il proprio venticinquesimo anniversario con un’elaborata danza durante la parata del Ringraziamento di Macy. L’azienda ha anche inaugurato l’anniversario con la diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale con l’evento The Space Sunrise Live 2021, durante il quale hanno partecipato Rayquaza e Pikachu. La Pokémon Company sta anche progettando di rilasciare diversi nuovi prodotti Pokémon, tra cui una linea di carte collezionabili che celebri il 25º anniversario, diversi nuovi giochi, nuovi articoli premium e una nuova collaborazione con Pokémon Go.