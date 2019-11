Guida al periodo natalizio nei parchi divertimento italiani

I parchi divertimento a Natale! Il periodo natalizio è arrivato. Uno dei tanti modi per passare le festività è visitare dei parchi divertimento, sia che si tratti di un solo giorno per chi abita in zona, o di una tappa all’interno di una vacanza, è un’alternativa molto interessante per vivere la magia del Natale. Certo, dobbiamo chiarire fin da subito che da questo punto di vista in Italia non c’è una lunga tradizione natalizia all’interno dei parchi a tema. L’offerta è limitata sia in termini di proposte che di strutture che propongono i propri parchi in veste natalizia. Da questo punto di vista, la stagione natalizia è molto ben caratterizzata in particolare in diversi parchi tedeschi, ma di questo si parlerà in un prossimo articolo dedicato alle strutture situate fuori dai nostri confini. Vediamo quindi in quali parchi italiani è possibile trascorrere il periodo natalizio. Cominciamo dalle strutture più grandi, per poi accennare anche a quelle più piccole e meno conosciute, che comunque si sono adoperate per aprire in questa stagione.

Natale a Gardaland

Gardaland è il miglior parco divertimenti italiano, nonché quello che anche nel periodo natalizio si adopera nel presentare decorazioni ed intrattenimento a tema. In questa stagione il parco è aperto dalle 10:30 alle 18:00 Sabato e Domenica 7-8 e 13-14, dal 21 al 24 e dal 21 Dicembre al 6 Gennaio, tranne il 25 Dicembre che resterà chiuso. Il costo dell’ingresso in cassa è € 25, chi acquista online riceverà un euro di sconto. Tra le promozioni, segnalo che chi è stato abbonato questa estate può abbonarsi al Magic Winter, potendo quindi entrare tutti i giorni a soli € 15, con tanto di Sea Life e parcheggio inclusi. Chi invece andrà al parco vestito da Babbo Natale il 7 Dicembre entrerà a € 15.

Per quanto riguarda le attrazioni fruibili, saranno 29 in totale. Praticamente tutte quelle per bambini, ma anche le attrazioni al chiuso per la famiglia come I Corsari o Ramses e San Andreas 4D. Disponibili anche tutti i roller coaster tranne Sequoia Magic Loop e Shaman. Da tenere sempre presente che qualora la temperatura scendesse sotto quattro gradi i coaster resteranno chiusi. Tutte le attrazioni acquatiche resteranno chiuse. Da ricordare inoltre che anche l’Albero di Prezzemolo resterà chiuso per non spoilerare i lavori per il nuovo parco acquatico Lego, novità 2020.

In occasione del periodo natalizio, vengono allestite e proposte diverse attrattive orientate principalmente ai bambini:

Il Magico Villaggio di Babbo Natale , una casa con diverse stanze tematizzate all’interno della quale sarà possibile ammirare la ricostruzione di un regno ghiacciato in miniatura, assaggiare i dolci di Natale appena sfornati (lo scorso anno erano disponibili solo per i bambini), scrivere la letterina di Natale ed incontrare Babbo Natale per scattare una foto con lui.

, una casa con diverse stanze tematizzate all’interno della quale sarà possibile ammirare la ricostruzione di un regno ghiacciato in miniatura, assaggiare i dolci di Natale appena sfornati (lo scorso anno erano disponibili solo per i bambini), scrivere la letterina di Natale ed incontrare Babbo Natale per scattare una foto con lui. La Pista di pattinaggio su ghiaccio , collocata davanti l’attrazione Ramses. Il noleggio dei pattini è a pagamento € 3 ogni 30 minuti.

, collocata davanti l’attrazione Ramses. Il noleggio dei pattini è a pagamento € 3 ogni 30 minuti. Winter Express , novità di quest’anno, è un’esposizione di treni da collezione in un plastico. Tappa immancabile per gli appassionati di modellismo ferroviario.

, novità di quest’anno, è un’esposizione di treni da collezione in un plastico. Tappa immancabile per gli appassionati di modellismo ferroviario. Playground sulla neve , sempre amatissimo dai bambini

, sempre amatissimo dai bambini

Infine per quanto riguarda gli spettacoli, questi saranno diversi rispetto alla stagione estiva. Al Gardaland Theatre andrà in scena il live musical con numeri acrobatici The Christmas Show. Al Teatro della Fantasia dentro Fantasy Kingdom verrà presentato uno show con le bolle di sapone. Verso la fine della giornata si terrà la parata natalizia che culminerà con lo show di chiusura ai piedi dell’albero di Prezzemolo, accompagnato da una nevicata artificiale.

Chiaramente è prevista una tematizzazione natalizia. Su questo punto aggiungo un commento personale: è da considerarsi appena sufficiente. Alcune aree sono particolarmente suggestive, ad esempio il viale west, ma la maggior parte del parco, come ad esempio l’area spaziale in passato è stata decisamente non all’altezza. Globalmente comunque ci sono parecchie occasioni per vivere la magia del Natale.

Natale a Cinecittà World

Per il periodo natalizio Cinecittà World osserverà dei giorni d’apertura più estesi di Gardaland. La stagione inizia infatti a partire dal 30 Novembre. Il parco sarà aperto tutti i Sabato e Domenica fino al 22 Dicembre e dal 26 Dicembre al 6 Gennaio, con orario 11-18. Il prezzo dell’ingresso € 24.

Purtroppo il parco è stato molto carente nel fornire informazioni sull’apertura natalizia, ma comunque è giusto citarlo in quanto l’unico altro grande parco italiano ad aprire in questo periodo, infatti, quest’anno a differenza del passato, né Mirabilandia né Rainbom Magicland apriranno in veste natalizia.

Tornando all’offerta per il periodo natalizio, non sembrano esserci grosse differenze rispetto all’offerta durante il resto dell’anno, tranne alcune eccezioni, come la possibilità di incontrare Babbo Natale, le decorazioni natalizie nel far west e nell’area d’ingresso, ed un’attrazione minore in realtà virtuale, I-FLY, già presente al parco da tempo, ma che riceverà un nuovo filmato a tema. Infine l’area al chiuso a pagamento Il Regno di Ghiaccio riceverà della tematizzazione aggiuntiva.

Nessun cambio per gli show, ma a chiusura è previsto Gocce di Cinema, le più belle scene dei film di Natale proiettate su una grande parete d’acqua nella piazza del parco.

Invece risulta molto più interessante la festa di capodanno. Il 31 Dicembre il parco resterà aperto dalle 6 del pomeriggio e tutta la notte fino alle 6 del mattino, per una serata di festeggiamenti stile discoteca. Sono previsti 5 diversi DJ set con 40 artisti. Un’esperienza unica che sottolineo, non è adatta ai bambini. Per il tipo d’impostazione è chiaramente rivolta ai giovani, meglio se sopra i 18 anni.

Il prezzo d’ingresso è € 40 cibo escluso. Per chi volesse anche cenare, sono previste cinque differenti soluzioni che includono il biglietto d’accesso al parco, con prezzi variabili da € 60 a € 140 a seconda del menù e del tipo di servizio. Si spazia infatti da qualche piatto classico da consumare in piedi, alla cena servita al self service od al Saloon, fino ad arrivare all’elegante Charleston con il suo menù raffinato. Tutti i dettagli a questo indirizzo, sul sito ufficiale del parco.

Natale a Leolandia

Leolandia è il miglior parco divertimenti per bambini in Italia, e per il periodo natalizio anche quest’anno promette di mantenere l’elevata qualità che ormai contraddistingue da tempo questo parco. Sarà aperto tutti i Sabato e Domenica dal 30 Novembre e dal 23 Dicembre al 6 Gennaio escluso il giorno di Natale quando il parco resterà chiuso. L’orario del parco sarà 10:00-18:30 ed i prezzi oscillano tra i € 20,50 ed i € 23,50 a seconda del giorno prescelto. Chi andrà al parco durante il periodo natalizio, potrà tornare gratuitamente tra il 14 Marzo ed il 10 Aprile 2020.

Sarà possibile incontrare Babbo Natale, pattinare sulla pista di ghiaccio allestita per l’occasione ed assistere agli spettacoli a tema come la parata di Natale, lo show a teatro Incantesimo D’inverno e lo spettacolo luminoso di fronte all’albero di Natale di Leo e Mia.

Il periodo natalizio nelle altre strutture per l’intrattenimento

Il parco Zoomarine per la stagione natalizia non offre nulla di particolare se non la possibilità di incontrare Babbo Natale, laboratori per i bambini, ed una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico di 180 metri quadrati. Sarà organizzato anche un piccolo mercatino di Natale. l Parco aprirà con orario 11-17 nelle giornate 30 novembre – 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28, 29 Dicembre – 3, 4, 5, 6 Gennaio 2020. Il punto di forza sta nel prezzo: soltanto € 6 sia per adulti che per bambini acquistando online . In biglietteria il prezzo è di ben € 34 euro, cifra del tutto fuori mercato.

per la stagione natalizia non offre nulla di particolare se non la possibilità di incontrare Babbo Natale, laboratori per i bambini, ed una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico di 180 metri quadrati. Sarà organizzato anche un piccolo mercatino di Natale. l Parco aprirà con orario 11-17 nelle giornate 30 novembre – 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28, 29 Dicembre – 3, 4, 5, 6 Gennaio 2020. Il punto di forza sta nel prezzo: sia per adulti che per bambini . In biglietteria il prezzo è di ben € 34 euro, cifra del tutto fuori mercato. Restando a Roma, anche il Luneur sarà aperto nel periodo natalizio secondo questi orari. Si potrà incontrare Babbo Natale, scrivere e spedire le letterine, pattinare sul ghiaccio ed ammirare le decorazioni natalizie. Dopo il 25 Dicembre invece si potrà incontrare la Befana.

sarà aperto nel periodo natalizio secondo questi orari. Si potrà incontrare Babbo Natale, scrivere e spedire le letterine, pattinare sul ghiaccio ed ammirare le decorazioni natalizie. Dopo il 25 Dicembre invece si potrà incontrare la Befana. Italia in Miniatura (Rimini) aprirà soltanto nei giorni 8,15,22 Dicembre e dal 26 Dicembre al 6 Gennaio. Numerosi dei monumenti in miniatura verranno addobbati a festa con luci, fiocchi e cartoline d’auguri giganti. Per chi vuol scoprire come fa Babbo Natale a infilare i regali per tutti i bimbi del mondo in un solo sacco, l’appuntamento è con “Scienza sotto l’albero” lo show del Luna Park della Scienza. Ogni giorno alle 12 i “folletti” scienziati sveleranno che fisica, chimica ed elettricità possono operare delle vere magie. Il biglietto intero costa €13, €11 per i bambini fino a 140 cm e gli over 65.

(Rimini) aprirà soltanto nei giorni 8,15,22 Dicembre e dal 26 Dicembre al 6 Gennaio. Numerosi dei monumenti in miniatura verranno addobbati a festa con luci, fiocchi e cartoline d’auguri giganti. Per chi vuol scoprire come fa Babbo Natale a infilare i regali per tutti i bimbi del mondo in un solo sacco, l’appuntamento è con “Scienza sotto l’albero” lo show del Luna Park della Scienza. Ogni giorno alle 12 i “folletti” scienziati sveleranno che fisica, chimica ed elettricità possono operare delle vere magie. Il biglietto intero costa €13, €11 per i bambini fino a 140 cm e gli over 65. Infine Fasanolandia (Fasano, Pr:Brindisi), parco puramente meccanico, è aperto tutti i Sabato e Domenica dal 30 Novembre e dal 26 Dicembre al 6 Gennaio. Tuttavia soltanto nei giorni d’apertura precedenti il Natale è previsto uno spettacolo di magia, un’altro sul ghiaccio, l’incontro con le Principesse, l’ufficio postale di Babbo natale dove i bambini potranno lasciare le proprie letterine. Il biglietto d’ingresso intero è €15 in cassa, €12 scaricando il coupon dal sito ufficiale. Da diritto all’accesso al parco, la fruizione di 6 attrazioni a scelta più la fruizione delle attività natalizie, le mostre ed i musei dentro il parco ad esclusione dello show con otarie, leoni marini e pinguini.

Questa è una panoramica completa delle strutture aperte a Natale, escludendo chiaramente i luna park cittadini più o meno grandi. Tuttavia, come accennato più volte, dobbiamo riconoscere che all’estero le proposte natalizie sono molto più convincenti, non solo per la qualità superiore dei parchi stessi, ma anche per quanto riguarda organizzazione dell’evento natalizio. A partire dal prossimo articolo approfondiremo le proposte per il periodo natalizio nei parchi esteri più importanti.