Sin dall’annuncio della serie TV su Il Signore degli Anelli sono stati in molti a chiedersi se Peter Jackson sarebbe stato o meno coinvolto nel progetto. Il regista e sceneggiatore neozelandese è riuscito nell’ardua impresa di trasporre sul grande schermo i romanzi di Tolkien, dando vita a una trilogia epica che ha fatto la storia del cinema. Il suo contributo per la serie Amazon Prime Video, però, non è stato voluto per una ragione ben precisa.

Svelato il motivo del mancato coinvolgimento di Peter Jackson ne Gli Anelli del Potere

Secondo un’indiscrezione di The Hollywood Reporter, infatti, sarebbe stata la Tolkien Estate (ente legale che gestisce le proprietà del compianto scrittore inglese) a non volere il coinvolgimento di Peter Jackson. Sebbene gli showrunner e lo studio avessero un’alta considerazione di Jackson e del suo adattamento, c’erano preoccupazioni legali riguardo alla possibilità di tenere separati i film di Jackson e lo show televisivo, considerando che i film sono di proprietà della Warner Bros. Un dirigente di Amazon, Sharon Tal Yguado, sarebbe stata interessata a far salire Jackson a bordo in qualche modo, ma ha finito per lasciare l’azienda nel 2019. Tuttavia, è stata proprio la Tolkien Estate a spingere affinchè Jackson non venisse coinvolto, probabilmente per motivi creativi.

Amazon ha acquistato i diritti televisivi legati al Signore degli Anelli nel 2017 per 250 milioni di dollari e si è impegnata a realizzare cinque stagioni de Gli Anelli del Potere, per un valore di ben 1 miliardo di dollari di costi di produzione, il che la renderà la serie TV più costosa mai realizzata. J.A. Bayona, regista della serie, ha di recente spiegato che la serie si discosterà dalla trilogia di Peter Jackson per poter camminare sulle proprie gambe, realizzando una storia a sè stante.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà ambientato durante la Seconda Era e narrerà la creazione degli anelli, l’ascesa di Sauron, la fondazione di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini. I creatori della serie hanno spiegato che la storia raccontata sarà molto più “umana” ed esplorerà il modo in cui le persone siano disposte a discendere nell’oscurità per proteggere coloro che amano. Il debutto su Amazon Prime Video è fissato al 2 settembre.