Ultima giornata per Play Festival del gioco 2022, ma non meno importante dal punto di vista degli eventi e contenuti. La giornata conclusiva della manifestazione saluterà i suoi ospiti con alcuni eventi significativi, quali la celebrazione dei 40 anni di vita del librogame in Italia e la consueta e attesissima Epic di Dungeons & Dragons.

Non solo conferenze e eventi speciali, essendo oggi l’ultimo giorno di fiera potrebbe essere una buona giornata per i cacciatori di offerte irriducibili o chi desidera provare qualche demo nei diversi tavoli e stand.

Per quel che riguarda gli eventi invece, anche per oggi abbiamo selezionato quelli imperdibili.

Colonne sonore per GDR: creazione e uso in game

Domenica 22 ore 10:00

Galleria – GAL 6

Una conferenza in cui scoprire come nasce una colonna sonora originale per giochi di ruolo da tavolo e come gestire ogni aspetto legato alla composizione, creazione e gestione di questo particolare tipo di contenuti.

A rispondere a tutte queste interessanti domande sarà Paolo Farina, ovvero Son of a Die, e l’avvocato specializzato in proprietà intellettuale Francesco De Rugeriis.

Nel panel sarà possibile ascoltare alcuni estratti da alcune colonne sonore composte da Son of a Die, tra cui quelle di Fabula Ultima di NeedGames, Farsight di Lightfish Games e Crystal Saga di Andrea Lucca. Per partecipare all’evento occorre iscriversi a questo link.

Dall’Anno 0 all’Anno X – Quarant’anni di Librogame Italiano

Domenica 22 ore 11:30

Galleria – GAL.15

Il librogioco compie 40 anni: cosa è cambiato in Italia nell’arco di questi 4 decenni?

Francesco Di Lazzaro, ricostruisce tutta la storia del genere, nel comparto editoriale italiano a partire da Tante storie per giocare di Gianni Rodari e Avventure nell’Isola di Edward Packard fino a oggi.

Fey Chen’s Trading Post

Domenica 22 ore 12:00

Esterno – Taverna

Il Trading Post è uno speciale evento per tutti gli avventurieri dell’Adventurers League di Dungeons & Dragons 5a Edizione in cui poter incontrarsi e scambiare oggetti di gioco.

A partire dalle 12:00 di domenica, poco prima della Epic, il mercante Fey Chen vi permetterà di scambiare oggetti con altri avventurieri vostri pari e inoltre vi tenterà con delle rarità esclusive.

Per partecipare occorrerà avere con voi la vostra scheda e il vostro logsheet, poiché tutto ciò che metterete nello zaino e tutto ciò che darete via dovrà essere registrato per poi poter essere utilizzato fin da subito. Se doveste mancare l’appuntamento con Fey Chen, non disperate, se gli eventi dovessero essere propizi, potreste trovarlo dalle 18:00 alle 18:30 alla fine dell’Epic

Leggende di Dungeons & Dragons

Domenica 22 ore 12:00

Galleria – GAL.6

L’annuale punto su Dungeons & Dragons in compagnia di Christian “Zoltar” Bellomo di Sage Advice. Durante questo panel saranno approfondite le ultimissime novità del gioco di ruolo più famoso del mondo parlando dei loro autori e di come la loro vita è cambiata grazie a una grande passione. Scopriremo le potenzialità di un gioco che potrebbe motivarti a una fantastica avventura: quella della tua Vita.

Per partecipare basta registrarsi gratuitamente a questo link.

Giochi da Tavolo che Raccontano Storie

Domenica 22 ore 13:30

Galleria – Gal 15

Pendragon Game Studio presenterà l’edizione italiana del libro Giochi da tavolo che raccontano storie, di Ignacy Trzewiczek (designer, tra gli altri, di Detective, l’imminente Dune: I Segreti della Casa, First Martians e Robinson Crusoe: Avventure sull’Isola Maledetta) con un panel in compagnia dell’autore stesso.

Il libro raccoglie una selezione di 35 tra i migliori articoli del game designer sui giochi da tavolo e la loro progettazione, così come contributi di 13 rinomati game designer (tra cui Vlaada Chvatil, Rob Daviau, Michał Oracz, Bruno Cathala e molti altri)-

D&D Adventurers League Epic – “The Red War”

Domenica 22 ore 14:00

Primo Piano – Sala 400

Anche quest’anno Play ospita l’Epic di Dungeons & Dragons, un’incredibile sessione multitavolo collettiva. Decine di tavoli, decine di master ed un fantastico numero di avventurieri si uniranno a formare un evento che può essere descritto con una sola parola: EPICO!

Per iscriversi occorre com ompilare, entro e non oltre il 15 maggio e fino ad esaurimento posti, il modulo che troverai a questo link.

Potete recuperare le nostre guide su Play Festival del Gioco 2022 di seguito: