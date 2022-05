Omaggi e promozioni speciali ci attendono a Play Festival del Gioco 2022, ma quali saranno? Quali sorprese hanno in serbo per noi gli espositori di Play?

Andare alle fiere ci permette di scoprire nuovi prodotti, cercare il pezzo da collezione che ci mancava e incontrare vecchi amici e fare nuove conoscenze, ma non solo. Parte dell’esperienza delle convention è nel raccogliere gadget e omaggi dai vari stand, in modo da commemorare l’esperienza e ampliare la nostra collezione di spillette celebrative da sfoggiare con orgoglio a ogni nuovo evento.

In ottica di preparazione alla fiera del gioco più importante d’Italia abbiamo pensato di stilare un elenco con tutti gli omaggi e le promo che saranno a disposizione degli ospiti.

Di seguito troverete la nostra lista in ordine alfabetico e, anche in questo caso, le informazioni di questo articolo potrebbero essere soggette ad aggiornamenti, qualora vi fossero nuovi annunci da qui all’inizio della manifestazione.

Play Festival del Gioco 2022: tutti i gadget in omaggio

A Game Of Nerds

Passando allo stand B42 del Padiglione B e scattandosi un selfie da postare sui social si potranno ricevere in regalo spillette stampate in 3D.

Clementoni

Allo stand F04 del Padiglione F Clementoni omaggerà i visitatori con gadget e buoni sconto sui suoi prodotti. In programma alcune attività sulla linea MiXtery Puzzle: risolvendo l’enigma si potrà ricevere uno sconto del 20%.

Omaggi e promozioni anche su tutti i giochi Clementoni, che potranno essere acquistati usufruendo di un’offerta scontata sul prezzo di listino dei giochi presenti allo stand.

Comune Modena

Per celebrare questa edizione di Play Festival del Gioco, il Comune di Modena regalerà una moneta celebrativa con logo di Play a tutti coloro che passeranno a giocare allo stand B31 del Padiglione B con i diversi giochi originali sviluppati dal Comune di Modena.

Cosmic Group

Gli omaggi e le promozioni che si potranno trovare allo stand Cosmic Group, Padiglione A stand A35, riguarderanno Heroclix e Final Fantasy Trading Card Game. Inoltre a tutti i partecipanti alle demo nell’area GdR, uno sconto del 10% sui prodotti acquistabili allo stand.

Heroclix:

Tutti coloro che parteciperanno a una demo di Heroclix, il celebre gioco di miniature sui supereroi, riceveranno in regalo una miniatura. Sempre su Heroclix, sarà inoltre possibile partecipare a un evento cooperativo contro Galactus per cercare di aggiudicarsi Premium Colossal Figure a tiratura limitata di Galactus alta oltre 30 cm.

Final Fantasy Trading Card Game:

Tutti coloro che proveranno Final Fantasy Trading Card Game, il gioco di carte collezionabile dedicato alla saga videoludica Square Enix, riceveranno in omaggio un mazzo di carte. Se invece conoscete già questo trading card game, ogni giorno acquistando qualsiasi prodotto della linea FFTCG, potrete partecipare all’estrazione di un box di ogni espansione da Opus I ad Opus X.

Dreamlord Games – Nessundove

Allo stand A26 del Padiglione A, Dreamlord Games – Nessundove, accoglierà i visitatori con diversi omaggi e promozioni: in regalo giochi di ruolo one page e dadi di Fate.

I giochi in omaggio saranno La Banda dei Capibara dell’autrice filippina Momatoes e I golem di Cava di Creta.

La Banda dei Capibara sarà un gioco in cui bisognerà mettere insieme la tua banda di roditori taglie forti per il colpo del secolo. I golem di Cava di Creta sarà uno scenario per il gioco Nostra Maestà Infranta, in cui dovrete interpretare un costrutto alla ricerca di un nuovo scopo.

Per ricevere i dadi speciali di Fate, nei colori blu, rosso e verde, basterà acquistare un titolo a vostra scelta della collana Chiave del Fato.

Fantàsia Store

In regalo per tutti allo stand C02 del Padiglione C vi aspettano tante spille e portabadge.

Fever Games

Presso lo stand Fever Games, stand B15 del Padiglione B, tutti colori che acquisteranno un prodotto della linea del Regno Occidentale riceveranno in omaggio l’esclusiva carta promo Principi, per il gioco di Architetti del Regno Occidentale.

Genitori Di Ruolo

Partecipando alle demo di Dragondale presso lo stand F02/B del Padiglione F, riceverete il segnalibro di Dragondale e una spilla di Genitori di Ruolo.

Horrible Guild

Horrible Guild distribuirà al pubblico alcuni omaggi, per riceverli basterà recarsi presso i diversi stand della fiera che ospiteranno le loro produzioni:

presso la Galleria stand GAL 10 si potrà ricevere un gadget speciale relativo a un gioco che faranno provare in anteprima ;

si potrà ricevere un speciale relativo a un gioco che faranno ; presso lo stand Ghenos/dV Giochi, stand B30 Padiglione B, potrete ritirare un volantino promozionale dei giochi Horrible Guild acquistabili;

Padiglione B, potrete ritirare un dei giochi Horrible Guild acquistabili; presso lo stand Cranio Creations, potrete ritirare un volantino promozionale dei giochi Horrible Guild acquistabili presso lo stand Cranio Creations.

Ms Edizioni

Ad attendere i visitatori allo stand Ms Edizioni, stand A05 Padiglione A, ci saranno tre sorprese: un gadget commemorativo di Green Oaks, un gadget Taffo e una demo di The Heist, il nuovo gioco MS Edizioni.

Per ricevere il pacchetto commemorativo di Green Oaks basterà recarvi allo stand e lamentarsi dei giovani che occupano i posti a sedere e ricordare loro che una volta qui era tutta campagna e ritirare così un mazzo da briscola e un sacchetto di caramelle della nonna con adesivo.

che occupano i posti a sedere e ricordare loro che una volta qui era tutta campagna e ritirare così un e un con adesivo. Per ricevere il gadget Taffo a forma di bara (fino a esaurimento scorte) vi basterà acquistare il gioco Con Me Nella Tomba .

il gioco . Per The Heist invece bisognerà “rubare una delle 1000 demo disponibili”. Non sono state date ulteriori chiarimenti in merito, ma la modalità per accaparrarsi questa nuova esperienza sembra essere molto calzante con il tema di questo nuovo gioco.

Tablescope

Tablescope sarà presente a Play con il suo print&play gratuito dello sparatutto da tavolo Light Speed, un gioco di carte che utilizza alcuni strumenti digitali per determinare le sorti della battaglia, grazie al supporto della visione digitale di Telegram.

Potrete provare questo gioco di carte presso lo stand B38 Padigione B, stampare gratis le vostre carte e partecipare ogni giorno all’estrazione di 5 mazzi deluxe di Light Speed.

Yokai

Tutti coloro che parteciperanno a una demo del gioco presso lo stand A24/C del Padiglione A riceveranno in omaggio spillette e schede personaggio di Yokai.

