Annunciato il podcast ufficiale di James Bond

In preparazione per l’uscita nelle sale di No Time to Die a novembre, il team creativo del film ha annunciato l’arrivo del podcast ufficiale di James Bond, in cui gli ascoltatori possono ascoltare aneddoti e curiosità dietro le quinte esclusive. Il podcast ufficiale di James Bond debutterà il 30 settembre e includerà interviste esclusive al cast e ai realizzatori del prossimo film di Bond.

Leggi anche: Henry Cavill vorrebbe essere il prossimo James Bond

NO TIME TO DIE: The Official James Bond Podcast launches this Wednesday, with exclusive interviews with cast and filmmakers. Subscribe now https://t.co/olqxAPBQDq pic.twitter.com/GcLjXVKv4w — James Bond (@007) September 28, 2020

Tramite un tweet dell’account ufficiale di 007, i fan hanno avuto un assaggio di ció che sará il podcast ufficiale di James Bond, con alcuni frammenti delle interviste fatte agli attori Daniel Craig e Remi Malek: entrambi hanno parlato dei loro imminenti ruoli nel venticinquesimo film dell’agente segreto e di come si sono sentiti a far parte di una produzione simile.

Nella breve clip, Daniel Craig si dice estremamente grato di aver fatto parte di un progetto di queste dimensioni e portata, riflettendo sulla sua ultima apparizione nei panni dell’iconica spia.

Remi Malek, invece, ha stuzzicato i fan sul suo ruolo da cattivo, dicendo che hanno trascorso la maggior parte dell’anno a fare una sorta di brainstorming su come rendere il suo personaggio Safin il più agghiacciante e minaccioso possibile.

L’ultimo capitolo della saga di James Bond con protagonista Daniel Craig, No Time To Die, era previsto in uscita nei cinema ad Aprile, ma a causa dell’emergenza sanitaria in corso, é stato rinviato e, salvo ulteriori problemi, dovrebbe uscire il 20 Novembre.