In conclusione della Geeked Week di Netflix, durata dal 6 al 20 giugno, sono stati diffusi una prima immagine e al tempo stesso la data di uscita della terza stagione di DOTA Dragon’s Blood, serie animata ispirata all’omonimo videogioco di successo free-to-play sviluppato da Valve Corporation e mosso dal motore grafico Source Engine.

Prima immagine e data di uscita di DOTA: Dragon’s Blood – Libro 3

Segnate la data sul calendario: i nuovi episodi arriveranno a partire dall’11 agosto. La terza stagione di DOTA Dragon’s Blood riprenderà dal finale del secondo libro, conclusosi con un grande cliffhanger e la rivelazione di un nuovo villain (leggete qui la nostra recensione).

La serie animata è curata da Studio MIR, già autori di produzioni come The Legend of Korra e Voltron: Legendary Defender. A firmare lo show ci pensa Ashley Edward Miller, in veste anche di produttore esecutivo della serie assieme a Ryu Ki Hyun.

Era stato proprio il creatore e sceneggiatore della serie a dichiarare che tre stagioni avrebbero rappresentato il giusto arco narrativo per la serie nonostante gli sarebbe piaciuto realizzarne una quarta.

DOTA: DRAGON'S BLOOD BOOK 3, coming to Netflix August 11 #GeekedWeek pic.twitter.com/WcgmilwM8x — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2022

La storia di DOTA: Dragon’s Blood segue le vicende di un Cavaliere del Drago di nome Davion, il quale incontrerà sul suo cammino un possente drago anziano di nome Eldwurme la nobile principessa Mirana. I due lo metteranno presto di fronte a una pericolosa e importante missione segreta da portare a termine. Con grande coraggio e forza di volontà, il temerario Davion dovrà affrontare pericoli e insidie ben più grandi di quanto potesse mai immaginare.

Non è la prima volta che Netflix apre le porte a una serie animata ispirata a videogiochi di successo: ricordiamo infatti le tre stagioni dello show dedicato al franchise Konami di Castlevania, oltre alla serie animata dedicata al gioco di ruolo d’azione e d’avventura fantasy prodotto e sviluppato da Capcom, Dragon’s Dogma.