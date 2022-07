Netflix ha diffuso in rete le prime immagini del film animato sulle mitiche Tartarughe Ninja, intitolato Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie. Annunciato nel 2019, il nuovo progetto vedrà il ritorno dei produttori esecutivi della serie originale, Andy Suriano e Ant Ward.

Tartarughe Ninja: prime immagini del film animato Netflix

Ad accompagnare le quattro tartarughe in questa nuova avventura ci sarà come di consueto il maestro Splinter (Eric Bauza). Basato sull’omonima serie animata, andata in onda per due stagioni dal 2018 al 2020, il film vedrà le creature unire le loro forze per affrontare una razza aliena nota come Krang (introdotta per la prima volta negli anni ’80). Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie arriverà su Netflix il 5 agosto.

Dopo un inizio a fumetti nel 1984, le mitiche tartarughe sono state protagoniste di numerose serie animate, un franchise live action negli anni ’90 e due film prodotti da Michael Bay che hanno visto nel cast Megan Fox, Will Arnett e Stephen Amell. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, uscito nel 2016 e che ha incassato oltre 245 milioni di dollari al box-office mondiale.

Cowabunga! Here's your first look at RISE OF THE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: THE MOVIE. pic.twitter.com/UfJ2pooJHK — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 30, 2022

Si tratta di un ottimo periodo per i fan delle tartarughe: nel 2023 arriverà sul grande schermo un nuovo reboot animato che sarà l’inizio di un vero e proprio franchise. Non è da escludere, a detta di Brian Robbins, presidente di Nickelodeon, un ritorno anche alla formula ibrida in live action come fatto in passato.

Nel progetto sono stati coinvolti Seth Rogen e Evan Goldberg in quanto riusciranno a catturare lo spirito delle tartarughe originali, creando un prodotto appetibile per bambini, adulti, Gen-Z e Millennial. L’espansione dell’universo legato alle Tartarughe Ninja era già stata annunciata a febbraio da ViacomCBS. Arriveranno nel 2023 nuovi film animati, in esclusiva su Paramount+, che si concentreranno su alcuni dei più celebri villain del franchise, ma al momento i dettagli rimangono ignoti.