Principesse Disney: quanto valgono i loro gioielli?

Le Principesse Disney fanno parte dell’immaginario collettivo da circa 80 anni, ma oltre alle loro virtù, c’è un altro elemento che rende questi personaggi iconici: i loro gioielli. Ma se i preziosi delle Principesse fossero veri, quanto potrebbero valere?

Da Biancaneve fino a Raya, uno studio redatto dal sito Money.co.uk prova a quantificarne il valore.

Se amate i Classici animati Disney potete trovarli tutti su Disney+. Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ con abbonamento mensile o annuale scontato utilizzando questo link.

La ricerca (che potete leggere integralmente in inglese a questo link) raccoglie gli oggetti di valore di tutte le Principesse Disney e di Anastasia, eroina dell’omonimo lungometraggio animato 20th Century Fox del 1997, e ne quantifica il valore. David Allen della gioielleria Purely Diamonds affianca gli esperti del sito specializzato in finanza.

Parliamo quindi di corone e tiare, simbolo della regalità per antonomasia, ma anche di accessori come fermagli, scarpette di cristallo, orecchini, cerchietti e fasce per capelli.

Leggi anche: I migliori gioielli fantasy da non perdere

Di seguito potete leggere la classifica dei vari corredi principeschi, dal più sfarzoso al più modesto. Ad aggiudicarsi il titolo di più ricca del reame abbiamo Anastasia, seguita da Elsa e Anna. Chiude la classifica Biancaneve con il suo elegante ma modesto cerchietto di seta. Nell’articolo originale le quotazioni sono state espresse in sterline inglesi: per facilitarvi la lettura vi proponiamo il valore corrispondente in euro.

Anastasia: tiara reale

Benché non si tratti di una vera Principessa Disney, l’erede perduta dei Romanov rientra in questa singolare classifica in seguito all’acquisizione di Fox da parte di Disney. La tiara principesca si ispira all’ornamento di Maria di Teck, regina del Regno Unito e moglie di Giorgio V. Con le sue 47 file di diamanti si stima che il valore di questa corona si attesti attorno ai 4 milioni di sterline.

Elsa: scettro, globo e corona

I gioielli dell’incoronazione di Elsa in Frozen – Il regno di Ghiaccio sono realizzati in oro massiccio e ulteriormente impreziositi da alcuni zaffiri, che richiamano l’azzurro del ghiaccio. In totale i gioielli dell’incoronazione hanno un valore di 600.000 sterline così suddivisi: scettro 80.000 sterline, globo 120.000 sterline e corona 400.000 sterline.

Anna: corona

La corona di Anna che appare sul finale di Frozen 2 è realizzata in oro giallo con inserti in smalto verde scuro e costellata da diverse pietre preziose, tra cui tormaline, citrine e diamanti. Il valore di questa tiara è di 175.000 sterline.

Rapunzel: corona

La tiara di Rapunzel, realizzata in oro giallo, presenta un design intricato che ospita tre grandi pietre di luna opalescenti da 150 carati. La base della corona presenta inoltre rubini, smalti, perle, smeraldi e diamanti. Il valore di questo gioiello è di 150.000 sterline.

Tiana: collana e corona

La parure regale di Tiana si compone di una collana di apatite, un pietra preziosa i cui colori variano dal blu elettrico al verde associata alla saggezza, e di una tiara dal design degli anni ‘20 con richiami floreali in oro bianco, smeraldi e diamanti. I due gioielli hanno un valore di 250 sterline per la collana e 100.000 sterline per la corona, per un totale di 100.250 sterline.

Aurora: corona e collana

La Bella Addormentata è adornata da una collana e una corona dal design inconfondibile. I due gioielli reali sono caratterizzati da uno stile semplice, ma di sicuro impatto. La collana, dall’aspetto geometrico ed essenziale, è presumibilmente placcata in oro 22 carati ed ha un valore di 2.500 sterline.

La corona, anch’essa in oro giallo, è impreziosita da gemme rosse, il cui valore è di 50.000 sterline. Il valore totale dei gioielli di Aurora è di 52.500 sterline.

Cenerentola: scarpette di cristallo e orecchini

Per il ballo che le ha cambiato la vita, Cenerentola sfoggia un paio di orecchini con perle e brillanti dal valore di 1.500 sterline nonché le celebri scarpette di cristallo. Basandosi sul modello in Swarovski realizzato per la controparte live action gli esperti hanno stimato che il valore di queste iconiche scarpette sia di 40.000 sterline.

Jasmine: fascia, orecchini e collana

Il set in tre pezzi di Jasmine ha un valore complessivo di 5.500 sterline. Questa cifra comprende la fascia azzurra di seta adornata con un topazio ovale blu da 100 carati, un paio di orecchini circolari e la collana placcata in oro 24 carati. Secondo gli esperti gli orecchini hanno un valore di 1.500 sterline, mentre la collana ne vale 2.000.

Merida: bracciale e fibbia

Gli accessori di Merida che sono stati valutati si riferiscono alla versione illustrata del personaggio e riflettono la tradizione gaelica: i gioielli di questa principessa sono una fibbia lavorata e un bracciale, entrambi realizzati in oro e rame. In questo caso il valore di questi antichi manufatti si aggira attorno alle 5.000 sterline.

Raya: fermacapelli, anello e bracciali

Gli esperti di Money.co.uk e Purely Diamonds hanno incluso in questa lista anche l’ultimissima protagonista dei Classici animati Disney. Le valutazioni sui gioielli di Raya sono state fatte basandosi su quanto mostrato nel trailer ufficiale del film, in cui la protagonista sfoggia un trio composto da fermacapelli, anello e bracciali che si rifanno all’estetica del sud est asiatico, a cui il film si ispira.

Il fermaglio è una fascia circolare di oro massiccio del valore di 2.000 sterline, mentre l’anello e i bracciali potrebbero essere creazioni in rodio placcate in argento del valore di 200 sterline (l’anello) e 500 sterline (il bracciale), per un totale di 2.700 sterline.

Mulan: orecchini, collana e pettine

I gioielli di Mulan si riferiscono alla scena in cui deve sostenere l’esame della sensale del villaggio, esame che si concluderà nel più disastroso dei modi. In questa scena Mulan indossa una coppia di orecchini d’oro a goccia, una collana di perle di giada e l’iconico fermaglio a pettine (250 sterline). Il valore complessivo dei gioielli è di 1.650 sterline.

Vaiana: il Cuore di Te Fiti

Questo gioiello ispirato alle popolazioni della Polinesia è composto da svariati elementi naturali, come spago ottenuto tessendo la tapa, perle naturali e ovviamente la conchiglia che al suo interno contiene il cuore di Te Fiti. La gemma verde attorno alla quale ruota il viaggio di Vaiana, con buona probabilità, non è altro che ossidiana verde, una pietra di origine vulcanica che differisce dalla comune ossidiana per via della sua particolare composizione chimica. Sommando tutti i vari elementi che compongono questa collana il valore del Cuore di Te Fiti è di 950 sterline.

Kida: orecchino

Gemme e cristalli sono oggetti di uso comune nella vita del popolo di Atlantide, tuttavia il gioiello associato a Kida, la principessa di Atlantide, è un orecchino asimmetrico d’oro del valore di 850 sterline.

Pocahontas: collana

Pocahontas indossa con orgoglio una collana tipica dei nativi americani. Il gioiello iconico è composto da sezioni di turchese di diverso colore lavorato e un elemento pendente costituito da una conchiglia. Per gli esperti la collana in turchese di Pocahontas ha un valore di 750 sterline.

Ariel: orecchini e fermagli

Durante la cena nel palazzo di Eric, Ariel sfoggia, in coordinato a un abito rosa, una coppia di orecchini e una coppia di fermagli. Questo iconico outfit viene ripreso e in parte modificato in Ralph Spacca Internet, dove gli orecchini della Sirenetta sono stati ridisegnati, aggiungendo delle conchiglie, per adattarsi meglio alle sue origini di creatura marina.

Si stima che gli orecchini apparsi nel sequel di Ralph Spaccatutto abbiano un valore variabile, a seconda della ricercatezza dei materiali utilizzati, tra le 50 e le 500 sterline. Per quel che riguarda i fermagli si tratta di accessori creati in argento sterling (una particolare lega di argento e rame) e potrebbero valere 50 sterline.

Belle: orecchini

La protagonista di La Bella e la Bestia non eccede nell’indossare gioielli sfarzosi, gli unici preziosi mostrati nel film fanno la loro comparsa durante la scena del ballo. Si tratta di una coppia di semplici orecchini dorati sferici dal valore di 300 sterline, che affiancati all’abito dorato completano un look indimenticabile.

Biancaneve: cerchietto di seta

La prima Principessa Disney ha saputo conquistare i cuori di milioni di persone grazie alla sua spontaneità e alla purezza del suo cuore, tuttavia il suo cerchietto in seta è stato incluso nella classifica di Money.co.uk per via del valore simbolico che questo rappresenta e per gli esperti questo accessorio ha un valore di 65 sterline.