Rachel Zeger (West Side Story) sarà Biancaneve nel live action Disney!

Il portale americano Deadline ha annunciato in esclusiva che la giovanissima Rachel Zeger, il cui debutto sul grande schermo è atteso nel remake di West Side Story, è stata ingaggiata per vestire i panni di Biancaneve nel live action realizzato dalla Disney.

Il film sarà diretto da Marc Webb e le riprese inizieranno nel 2022. Il regista si è detto entusiasta dell’annuncio, affermando che le doti canore, l’intelligenza e l’ottimismo di Rachel saranno qualità fondamentali per portare alla luce una nuova versione della celebre fiaba.

Al momento sono molto scarni i dettagli sulla possibile trama, ma dalle prime indiscrezioni emerge la volontà di espandere la storia e la colonna sonora del cartone originale, uscito nel 1938 e diventato un vero e proprio cult dell’animazione. Benj Pasek e Justin Paul, il duo che ha realizzato le canzoni di La La Land, The Greatest Showman e Dear Evan Hansen, ricopriranno il medesimo ruolo anche per questo film.

Biancaneve: scelta la protagonista del live action Disney

Rachel Zeger ha senza ombra di dubbio una carriera promettente dinnanzi a sè. Ha ottenuto la parte di Maria per il remake di West Side Story a soli 17 anni e apparirà anche nel sequel di Shazam!, intitolato Fury of the Gods.

La Disney sta puntando da anni sulla rivisitazione in chiave live action dei cartoni più noti, esplorando anche nuove strade come fatto di recente con Cruella, di cui è già stato confermato il sequel. Al momento sono in corso le riprese de La Sirenetta e sono già stati annunciati quelli su Peter Pan e Pinocchio.

In attesa di nuove informazioni sul live action, potete recuperare il classico di Walt Disney su Disney Plus.