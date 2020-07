Radioactive: Rosamunde Pike è Marie Curie nel nuovo trailer

Amazon Prime Video ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Radioactive, il nuovo biopic sulla vita e le imprese della chimica e fisica Marie Curie.

La pellicola diretta da Marjane Satrapi (Persepolis, The Voices) sarà dedicata alla vita e alle fondamentali scoperte scientifiche della ricercatrice, insignita nel 1903 del premio Nobel per la fisica per i suoi studi sulle radiazioni e nel 1911 del premio Nobel per la chimica, per la sua scoperta del radio e polonio.

A rivestire i panni di Marie Curie troveremo l’attrice inglese Rosamunde Pike, già conosciuta per le sue interpretazioni in film come L’amore bugiardo e A Private War.

Il biopic è stato sceneggiato da Jack Thorne sulla base della biografia curata da Lauren Redniss, Radioactive e sarà rilasciato esclusivamente on-demand a partire dal prossimo dal 15 luglio 2020 sulle principali piattaforme VOD.

Sarà inoltre disponibile per quattro settimane anche su: Sky, Timvision, Chili, Google Play, Youtube, Rakuten, Huawei Video e Infinity.

Ad affiancare Rosamunde Pike, troveremo Sam Clafin (Peaky Blinders) nei panni dell’amato marito e scienziato Pierre Curie, Aneurin Barnard (Il cardellino, Dunkirk) nel ruolo del suo amante e Anya Taylor-Joy (Split, The Witch) in quelli della giovane Irene, figlia di Marie Curie.

Radioactive era stato presentato in anteprima già a settembre come film di chiusura al Toronto International Film Festival e Amazon ne aveva pianificato il rilascio negli Stati Uniti ad aprile, per poi cancellare quella data a causa della pandemia di COVID-19 e spostarne definitivamente l’appuntamento al 24 luglio.

Rispetto a quello italiano, il trailer ufficiale USA inizia con la Pike/Cure che, in un’aula gremita, chiosa ai suoi studenti:

“Voglio parlarvi del Radio, un elemento molto singolare e straordinario perché non si comporta come dovrebbe.”

In un’altra scena, la determinata scienziata polacca naturalizzata francese è intenta a mescolare sostanze chimiche in laboratorio, mentre la voce fuori campo recita:

“La scienza sta cambiando e le stesse persone che gestiscono la scienza sono le stesse che credono che il mondo sia piatto e io dimostrerò loro che si sbagliano.”