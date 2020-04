Record of Ragnarok è il nuovo manga di Edizioni Star Comics

Non si fermano gli annunci targati Edizioni Star Comics che, con una diretta sul suo profilo instagram, ha annunciato l’arrivo in Italia di Record of Ragnarok ovvero un battle shonen firmato da Takumi Fukui e Shinya Uemura.

La serie parte da una premessa semplice: tutti i ragazzi si divertono a immaginare sfide impossibili fra guerrieri, dei o personaggi storici di varie epoche o estrazioni. Ad esempio: chi è più trionferebbe in uno scontro fra Ercole o Jack lo Squartatore?.

In Record of Ragnarok, un folle e adrenalinico manga, propri questi uomini illustri da tutte le epoche e leggende sfideranno dei di tutte le mitologie e religioni in epici e spettacolari scontri uno contro uno… per la salvezza dell’umanità!

Record of Ragnarok è attualmente in corso ed ha all’attivo 5 volumi. Non è stata fornita una data di pubblicazione italiana.

Eccovi la sinossi del Volume 1:

Gli dei sono in collera. Sono stanchi degli esseri umani, della loro miseria, avidità, miopia e superbia, e decidono di annientarli una volta per tutte per riportare pace, armonia e bellezza sulla Terra. Ma la valchiria Brunhilde titilla il loro orgoglio: forse che gli dei, sotto sotto, hanno troppa paura degli uomini per conceder loro un’ultima possibilità? Ovviamente gli dei non temono nulla e nessuno, e indicono così il RAGNAROK, lo scontro finale fra dei e uomini! 13 rappresentanti del genere umano, scelti fra tutte le epoche e coadiuvati dal potere delle valchirie, si confronteranno in scontri all’ultimo sangue con 13 agguerrite divinità: se riusciranno a vincere il maggior numero di duelli, l’umanità sarà salva. Ha inizio il più cruento, visionario, imprevedibile, esaltante battle-manga degli ultimi anni!

