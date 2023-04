Secondo quanto diffuso nelle ultime ore da Bloomberg il remake di Harry Potter in formato serie tv sembra sempre più una realtà e HBO sarebbe vicina all’accordo con Warner Bros. Discovery che prevedrebbe la realizzazione di una stagione per ogni libro della serie originale scritto da J.K. Rowling.

Il remake di Harry Potter potrebbe essere una serie TV e sembra sempre più realtà

Il remake sarebbe pensato sia per la televisione che piattaforma e giocherebbe una parte fondamentale nelle nuove strategie di proiezione streaming delle produzioni diffuse dalla compagnia. Sarebbero altresì in corso contatti tra il CEO di Warner Bros., David Zaslav, e il CEO di HBO, Casey Bloys, con l’autrice che ha dato vita all’acclamato best-seller internazionale, J.K. Rowling, per supervisionare il progetto (non ricoprendo il ruolo di produttrice) affinchè resti fedele alla fonte originale e divenire, l’autrice, simbolo del servizio di streaming HBO Max.

Le voci di corridoio a proposito di un revival del franchise su schermo non erano cosa inedita. Il grande successo riscosso dal da poco pubblicato videogame, Hogwarts Legacy, ha sicuramente incoraggiato gli investitori e produzione a considerare fortemente la rivisitazione del noto mago in altre forme. Non a caso, nelle ultime settimane, anche il CFO di Warner Bros Discovery, Gunnar Wiedenfels ha espresso la sua opinione a riguardo durante un recente incontro con gli investitori con le seguenti parole:

Il fatto che stiamo godendo di questo enorme successo con il lancio di Hogwarts Legacy, 12 anni dopo l’uscita dell’ultimo film, dimostra che ci sono così tante opportunità, e stiamo appena iniziando ad espanderle.

La trasposizione cinematografica del noto franchise ha concluso la sua corsa nel 2011 e adesso potrebbe essere l’occasione migliore per riportare sotto le luci della ribalta un prodotto che continua sempre più a collezionare sostenitori. La nuova generazione di spettatori avrebbe la possibilità di vivere le incredibili ed emozionanti avventure dei maghi più famosi, tra avvincenti battaglie e colpi di scena suggestivi.

Nell’attesa di scoprire quale direzione prenderà il franchise di Harry Potter, invitiamo a visitare la pagina Amazon in caso siate intenzionati ad acquistare tutto ciò che riguarda il fantastico mondo magico.