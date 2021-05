Scarface and the Untouchable: la nuova serie su Al Capone

L’epica battaglia durata tra Al Capone ed Eliot Ness sta per rivivere in Scarface and the Untouchable, una serie TV sviluppata per Showtime dalla Secret Hideout di Alex Kurtzman, Heather Kadin e CBS Studios. La serie è basata sul libro del 2018 Scarface and the Untouchable: Al Capone, Eliot Ness and the Battle for Chicago di Max Allen Collins e A. Brad Schwartz.

Scarface and the Untouchable: i dettagli sulla serie

La serie, come riportato da Bleeding Cool, è stata scritta da Ben Jacoby (Newsflash, Flash Boys). Scarface and the Untouchable racconta le vite del gangster Al Capone e della sua nemesi, il poliziotto Rliot Ness, sullo sfondo della Chicago del proibizionismo. La casa editrice Harper Collins ha dichiarato che il libro su anni di ricerche e sulla consultazione di diversi documenti, fra cui alcuni personali di Ness e dei suoi colleghi, nuove fonti federali e interviste con i gangster.

La serie offrirà una profonda immersione nella politica dell’era del proibizionismo, dell’industrializzazione, e della nascita della criminalità organizzata. Cronologicamente, Scarface and the Untouchable coprirà un lasso di tempo che va dai ruggenti anni ’20 alla Grande Depressione, passando dai bassifondi di South Side fino alla Casa Bianca.

La serie si concentrerà sull’ascesa al potere di Al Capone, che raggiunse vette mai viste prima, e sull’uomo di legge Eliot Ness, che dovette anche combattere una dura battaglia per riformare le forze dell’ordine, una battaglia che continua ancora oggi.

La storia di Capone e Ness è stata raccontata numerosissime volte sullo schermo, dalla prima serie TV Gli intoccabili del 1959 al remake cinematografico omonimo del 1987 scritto da David Mamet e diretto da Brian De Palma, con Kevin Costner nei panni di Ness e Robert De Niro nelle vesti di Al Capone e Sean Connery.

