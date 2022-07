Dove e come vedere She-Hulk: Attorney at Law in streaming? Il personaggio, il cui vero nome è Jennifer Walters, è stato creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980 per i fumetti della Marvel Comics e adesso approda per la prima volta su Disney Plus sotto forma di serie tv live-action. Eccovi tutte le informazioni con trama, cast e il nuovissimo trailer ufficiale.

She-Hulk: Attorney at Law in streaming

Dove vedere She-Hulk: Attorney at Law in streaming?

Prima di parlare in dettaglio di SHE-HULK è importante sapere che uscirà integralmente su Disney Plus, come orami tutte le produzioni facenti parte del Marvel Cinematic Universe e prodotte dai Marvel Studios.

Quando uscirà in streaming She-Hulk: Attorney at Law?

La data di uscita ufficiale della serie TV era stata già rivelata nel corso dei Disney Upfronts 2022, ma è stata ulteriormente confermata dal trailer ufficiale. She-Hulk: Attorney at Law sarà quindi disponibile sul servizio di streaming di Disney il prossimo 17 agosto in contemporanea mondiale.

Da quanti episodi sarà composta la prima stagione di She-Hulk: Attorney at Law?

La prima stagione di She-Hulk: Attorney at Law sarà composta da 9 episodi totali e la loro durata dovrebbe attestarsi intorno ai 30 minuti come quasi tutte le altre serie facenti parte dello stesso universo narrativo caratterizzati da una chiave di stampo comedy molto preponderante. La loro uscita sarà settimanale esattamente ogni mercoledì dal 17 agosto fino al 12 ottobre.

La trama di She-Hulk: Attorney at Law

La nuova serie targata Marvel presenta Jennifer Walters come una brillante giovane avvocata che supervisiona la divisione superumani in uno studio legale d’élite. Un giorno, a causa di un brutto incidente, Bruce esegue una trasfusione di sangue di emergenza su Jennifer e lei ottiene alcuni dei suoi poteri, senza avere però i suoi stessi problemi di rabbia. Riesce, infatti, a mantenere intelligenza e compostezza proprio come Bruce dopo aver imparato a gestire le cose diventando il noto Professor Hulk. Questo le permette di mantenere il suo lavoro nonostante la trasformazione. Tuttavia, questo non vuol dire che conciliare i suoi poteri con la vita di tutti i giorni compresi gli appuntamenti romantici sarà facile per lei.

Il cast e i personaggi di She-Hulk: Attorney at Law

Per quanto riguarda il cast, la prima cosa da sapere è che la protagonista Jennifer Walters sarà Tatiana Maslany, divenuta celebre per aver interpretato la protagonista e prodotto la serie di successo Orphan Black che le ha permesso di vincere anche un Emmy Award e due Critics’ Choice Television Award oltre a una nomination ai Golden Globes. Secondo quanto dichiarato, inoltre, dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, ogni serie televisiva di Disney+ è fondamentale per l’universo cinematografico. Questo significa che ritroveremo Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner e Hulk dato che è il cugino della protagonista. Al contempo vi sarà anche Tim Roth come Emil Blonsky e Abominio (tra l’altro ha fatto anche una breve apparizione nel film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli).

Debora Russo, interpretata da Ginger Gonzaga, vestirà i panni della migliore amica di Jennifer mentre Jameela Jamil interpreterà Titania, nonché una rivale di She-Hulk dotata di forza sovrumana. Fanno parte del cast anche Renée Elise Goldsberry nel ruolo di Amelia, Benedict Wong che riprenderà il ruolo di Wong e Josh Segarra e Griffin Matthews in ruoli non ancora annunciati. Nella serie compare anche Frogman e Megan Thee Stallion in un cameo nei panni di se stessa.

Gli sceneggiatori della serie sono Dana Schwartz, Melissa Hunter, Cody Ziglar e Zeb Wells. L’ideatrice, invece, è Jessica Gao mentre i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e la stessa Jessica Gao.

Il trailer di She-Hulk: Attorney at Law

Questo è il trailer ufficiale della serie:

Cosa vedere prima di She-Hulk: Attorney at Law?

L’universo cinematografico e seriale Marvel è molto vasto, quindi la risposta più consona alla domanda del titolo dovrebbe essere “tutti i film e tutte le serie televisive uscite finora”. Tuttavia, qualora non aveste visto nessun prodotto dell’MCU e non abbiate tempo per recuperare più di dieci anni di prodotti, quelli che vi consigliamo di recuperare caldamente sono L’incredibile Hulk e i film dei Vendicatori: Marvel’s The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e Avengers: End Game. Praticamente sono tutti i film del MCU in cui è presente Hulk, ma da questi non abbiamo inserito il film del 2008 di Ang Lee Hulk perché non fa parte della stessa linea temporale.

