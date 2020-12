Sky Cinema Christmas, il cinema natalizio di Sky

Per tutto il mese di dicembre e fino al 6 gennaio Sky si addobba per le feste, con un canale interamente dedicato alle più belle pellicole natalizie che ci terranno compagnia durante questo Natale. Torna così Sky Cinema Christmas, la programmazione speciale delle festività, che sarà disponibile ai canali 303 e 333 di Sky e anche on demand. Ecco cosa sarà possibile trovare sotto l’albero di Sky.

Sky Cinema Christmas

Sotto al vischio :

– Love Actually

– L’Amore non Va in Vacanza

– Serendipity – Quando l’Amore è Magia

– Un Amore Sotto l’Albero

– Natale all’Improvviso

– Elf – Un Elfo di Nome Buddy

– Natale in Affitto

– Il Figlio di Babbo Natale

– L’apprendista Babbo Natale – Il Natale di Nicholas

– Il Segreto di Babbo Natale

– Il Grinch

– Frozen II – Il segreto di Arendelle

– Il Primo Natale

– Un Natale per Due

– Un Natale coi Fiocchi

– Natale al Sud

– Natale da Chef

– Amici Come Prima

– Una Poltrona per Due

– Fuga dal Natale

– S.O.S. Fantasmi

– Bianco Natale

– La Vita è Meravigliosa

– Tutti Insieme Appassionatamente

Sotto al vischio

La programmazione natalizia di Sky sarà caratterizzata da generi diversi in grado di soddisfare le esigenze più disparate sotto il segno del Natale e del suo spirito. Non mancheranno quindi anche le pellicole romantiche: tra queste, sarà possibile trovare Love Actually, film di Richard Curtis con protagonisti Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson e Colin Firth; ma anche L’Amore non Va in Vacanza, la commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet e Jude Law.

Per chi ha voglia di trascorrere queste festività all’insegna della tenerezza, troverà ad attenderlo su Sky Cinema Christmas anche il classico Serendipity – Quando l’Amore è Magia, con protagonisti John Cusack e Kate Beckinsale, ma il canale natalizio conterrà anche alcuni titoli Premium Cinema come la pellicola romantica Un Amore Sotto l’Albero, tra i cui nomi troviamo il compianto Paul Walker, Penélope Cruz e Susan Sarandon.

Commedie e film per tutta la famiglia

Un Natale tutto da ridere, quello su Sky Cinema Christmas, che vedrà infatti la presenza anche di commedie e pellicole adatte anche ai più piccoli e alle famiglie. Una commedia da non perdere sarà sicuramente Natale All’Improvviso, film che segue le strambe vicende della stravagante famiglia Cooper, i cui membri sono interpretati da John Goodman, Diane Keaton, Ed Helms, Olivia Wilde, Amanda Seyfried e Alan Arkin.

Immancabile poi Elf – Un Elfo di Nome Buddy, con protagonisti Will Ferrell, Zooey Deschanel, Jon Favreau e James Caan; ma anche Natale in Affitto, in cui Ben Affleck farà i conti con il suo passato in questa commedia natalizia che vede protagonisti anche Christine Applegate, James Gandolfini e Udo Kier.

Per le feste in famiglia insieme ai più piccoli ci saranno invece i film d’animazione Il Figlio di Babbo Natale, L’apprendista Babbo Natale – Il Natale di Nicholas, Il Segreto di Babbo Natale, Il Grinch e Frozen II – Il segreto di Arendelle. Sky Cinema Christmas ospiterà anche i film Scoot Poliziotto a 4 Zampe, I 12 Cani di Natale, 3 Cuccioli e un Anello e Il Coniglietto Magico.

Natale tricolore

Tanti i film natalizi nostrani che saranno disponibili su Sky per tutto dicembre fino al 6 gennaio. Primo tra tutti, Il Primo Natale, con protagonista il duo comico Ficarra e Picone; ma anche i film che vedranno protagonista Alessandro Gassman come Un Natale per Due e Un Natale coi Fiocchi. Presente anche La Cena di Natale, il cui cast comprende Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido e Maria Pia Calzone.

Non mancano all’appello i divertenti cine panettoni, come Un Natale al Sud o un Natale da Chef, ma anche Amici Come Prima, che vede il ritorno del duo Boldi – De Sica dopo tredici anni.

I grandi classici

Per i più nostalgici o per chi proprio non vuole rinunciare al classico natalizio per trascorrere le festività all’insegna della tradizione, Sky Cinema Christmas mette a disposizione alcuni titoli celebri. Una Poltrona per Due, con protagonisti Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis; questi ultimi ritornano anche nella pellicola Fuga dal Natale, al fianco di Tim Allen. Presente poi una rivisitazione del romanzo di Charles Dickens, A Christmas Carol, reinterpretata da Bill Murray in S.O.S. Fantasmi.

Classici intramontabili, poi, cui accedere attraverso il canale natalizio di Sky: Bianco Natale e La Vita è Meravigliosa, ma anche Tutti Insieme Appassionatamente.