Sky e Now TV, le uscite dal 10 al 16 Gennaio

L’anno nuovo si prospetta ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i nuovi titoli che saranno disponibili dal 10 al 16 Gennaio.

I Delitti del BarLume – Mare Forza Quattro



Su Sky e Now TV tornano Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. Arrivano, infatti due nuovi film tratti dal mondo del BarLume creato da Marco Malvaldi, diretti da Roan Johnson e prodotti da Sky in collaborazione con Palomar. Il primo appuntamento sarà l’11 Gennaio con il film Mare Forza Quattro, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy, disponibile in streaming su Now TV e on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Una forte mareggiata di fine marzo si abbatte sul lungomare di Pineta distruggendo tavolini e sedie del nostro amato BarLume. Sarà forse una metafora dell’arrivo del virus? Nel dubbio i vecchini, fatta eccezione di Bandinelli, si sono già tappati in casa e così non possono assistere al ritrovamento del cadavere che la mareggiata ha portato sotto il bar. Caso rognoso per la Fusco, per fortuna a darle una mano c’è come al solito il Viviani.

A Discovery of Witches 2 – Il manoscritto delle Streghe

Su Sky e Now TV arriva la seconda stagione della romantica serie tv inglese Sky Original che adatta i romanzi della Trilogia delle anime della scrittrice statunitense Deborah Harkness.

Anche la nuova stagione sarà ambientata in un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono segretamente e lavorano a fianco degli umani, nascosti in bella vista. Nei nuovi episodi, Matthew, interpretato da Matthew Goode, e Diana, interpretata da Teresa Palmer, si nasconderanno nella Londra elisabettiana, mentre cercano una potente strega che possa aiutare la giovane Bishop a controllare i suoi poteri e a ritrovare il Libro della Vita. Intanto, nel presente, le zie Sarah, interpretata da Alex Kingston, ed Em, interpretata da Valerie Pettiford, saranno costrette a cercare rifugio a Sept-Tours, nella dimora della potente cacciatrice di streghe Ysabean de Clermont. A Discovery of Witches 2 andrà in onda dal 16 Gennaio, ogni Sabato alle 21.15 su Sky Atlantic e sarà disponibile in streaming su NOW TV.

Sky Cinema Batman

Da sabato 16 a domenica 24 gennaio 2021 su Sky Cinema collection, e in streaming su Now TV, sarà disponibile on demand l’intera collezione dei film dedicati a Batman, il personaggio ideato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, protagonista delle storie a fumetti della DC Comics.

La collezione disponibile su Sky e Now TV sarà composta da sette film, e comprenderà i due film diretti da Tim Burton, i due diretti da Joel Schumacher e i tre capitoli firmati Christopher Nolan. È il 1989 quando il regista dal gusto visionario e gotico Tim Burton porta al cinema Batman, che vede Michael Keaton indossare i panni di Bruce Wayne, nonché il mantello dell’Uomo Pipistrello. Troviamo inoltre Kim Basinger nei panni di Vicki Vale e Jack Nicholson in quelli coloratissimi di Joker. Il film ha uno straordinario successo, ottenendo incassi da capogiro e l’Oscar 1990 per la Miglior scenografia.

Nel 1992 l’accoppiata Burton – Keaton ritorna al cinema con Batman – Il ritorno, in cui l’eroe della DC Comics ha a che fare con la splendida Catwoman di Michelle Pfeiffer e il terribile Pinguino di Danny DeVito.

Le avventure di Batman proseguono nel 1995 con Batman Forever, che vede alla regia Joel Schumacher e nel cast Val Kilmer come Uomo Pipistrello, Nicole Kidman come la Dottoressa Chase Meridian, Jim Carrey come l’Enigmista, Tommy Lee Jones come Due Facce e Chris O’Donnell come Robin.

Nel 1997 Joel Schumacher firma Batman & Robin, ma questa volta il ruolo dell’eroe è affidato a George Clooney, affiancato dal Robin di Chris O’Donnell. Come villain invece troviamo Uma Thurman chiamata a interpretare il ruolo di Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger quello di Mr. Freeze.

Il 2005 segna l’inizio della trilogia firmata da Christopher Nolan che è stata un vero trionfo di pubblico e critica ed è considerata una delle migliori saghe che vede protagonisti i supereroi. In Batman Begins, quindi, troviamo per la prima volta Christian Bale dare volto e corpo al Cavaliere Oscuro. Al suo fianco sia in questo capitolo che nei due successivi, ci sono: Michael Caine nei panni del fidato Alfred, Gary Oldman in quelli dell’incorruttibile sergente della polizia James Gordon, e Morgan Freeman in quelli di Lucius Fox che cura gli affari della Wayne Enterprises, oltre ad essere uno scienziato e inventore al servizio di Bruce Wayne. Nel cast anche Liam Neeson che interpreta Henri Ducard, Katie Holmes che dà il volto a Rachel Dawes e Cillian Murphy che veste i panni di Jonathan Crane.

Nel 2008 esce nelle sale il secondo capitolo di Nolan, Il Cavaliere Oscuro, in cui Bruce Wane, interpretato da Christian Bale, deve salvare Gotham dall’inquietante Joker, interpretato da un indimenticabile Heath Ledger che per questo ruolo ottenne l’Oscar e il Golden Globe come Miglior attore non protagonista. Nella pellicola, premiata anche con l’Oscar per il Miglior montaggio del suono, troviamo anche Maggie Gyllenhaal come Rachel Dawes e Aaron Eckhart come Harvey Dent.

Con l’anno 2012 si chiude la trilogia di Nolan con l’uscita de Il Cavaliere Oscuto – Il Ritorno, dove troviamo un Bruce Wane costretto a tornare in attività quando a Gotham compaiono la ladra Catwoman, interpretata da Anne Hathaway, e il terrorista Bane, interpretato da Tom Hardy. Nel cast anche Marion Cotillard nei panni di Miranda Tate e Joseph Gordon-Levitt in quelli dell’agente di polizia John Blake.

Questa è la prima volta che Sky e Now TV presentano al pubblico una collezione interamente dedicata all’Uomo Pipistrello.